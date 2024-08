Juntas somos más fuertes: LATINAFest llega a Los Ángeles

LOS ANGELES -- Al entrar escuchas las risas, platicas con vendedores ambulantes y caminas entre mujeres empoderadas. Una atmósfera feliz y llena de energía. Si buscas un lugar así, LATINAFest es el lugar correcto para ti. Este domingo, las actividades empezarán a las 11 a.m. con un panel compuesto por las anfitrionas del Trend Talk Show. También tendrán cursos de educación financiera, lecciones de baile, y muchas vendedoras hasta las 6 p.m.

Calcomanías, maquillaje, tazas y más estarán a la venta. Eso no significa que lo único disponible serán artículos para comprar, el año pasado hubo mujeres ofreciendo limpias y leídas de la mano. Todo eso y más estará disponible en LA Plaza de Culturas y Artes con un costo de $10 por un boleto de admisión general. No es requerido ser latina para ir al evento.

Fundado por Bel Hernandez Castillo y Naibe Reynoso en 2018, el evento fue creado con las latinas en mente y toda lo que nos rodea. No se trata de escoger una parte u otra de nuestra latinidad, sino de celebrar todo lo que nos identifica al mismo tiempo de invertir en nuestra comunidad. Por eso el tema de este año es "Inspiración a través del movimiento". Hay un énfasis puesto especialmente en celebrar a latinas que son empresarias y creativas porque muchas veces somos disuadidas de perseguir ciertas carreras porque no son vistas como carreras seguras. Nuestra creatividad es rechazada no porque nos faltó el talento sino porque no hay sistemas para apoyarnos.

Pero LATINAFest quiere cambiar eso. Por eso la ropa vendida en el evento será modelada en un desfile hacia al final del evento. Las empresarias tendrán la oportunidad de hablar sobre sus creaciones y lo que es ser una empresaria latina significa para ellas. Incluso habrá un premio otorgado a diez empresarias que incluye un almuerzo con Z.A. Lawyers para aprender, conectar, y expandir sus empresas.

Esa conexión de manera íntima con otras latinas y personas afines es lo más importante, porque a pesar de que Los Ángeles es una de las ciudades con una inmensa población latina, es fácil sentirse sola. Eso se puede compartir en todas lados en LATINAFest, haciendo fila para los diferentes camiones de comida, si eres de edad en el "Sip and Paint", o si tienes hijos en el "Kids Zone".

Yo atendí el año pasado y fue una de las experiencias más afirmadoras de mi vida. Estaba en medio de las aplicaciones de educación superior y me sentía muy intimidada al pensar que lo más probable era que iba estar lejos de mi familia rodeada por gente con experiencias muy diferentes. Estaba dudando de mis habilidades porque soy estudiante universitaria de primera generación.

LATINAFest me dejó tomar un respiro profundo. Tuve la oportunidad de hablar con mujeres que compartieron las mismas experiencias, con mujeres que empezaron sus negocios con solo un sueño y que pudieron hacerlo realidad. Aunque no tuve la oportunidad de hablar y conocer a todos, sentí que estaba rodeada por gente que no gastaría ni un solo segundo en apoyarme y aconsejarme. Me fui de LATINAFest sintiéndome más capaz que nunca y sin esa experiencia no creo que me sentiría tan empoderada como el día de hoy. Ojalá que todos ustedes puedan atender y sentir algo similar.

El evento será este domingo, el 24 de marzo a las 11 a.m y terminará a las 6 p.m. Boletos estarán disponibles hasta el domingo en eventbrite y hay mucho estacionamiento disponible cerca de LA Plaza de Culturas y Artes. También es accesible por Metro. Aquí se encuentra el mapa del evento.

-------

Este informe fue escrito por Katherine Contreras Hernandez, estudiante de periodismo de USC y es una colaboración con Dímelo, un medio informativo de la escuela de periodismo Annenberg de USC.