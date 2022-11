Trabajador de LAX muere tras una fuga accidental de dióxido de carbono

LOS ANGELES (KABC) -- Un trabajador del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles murió menos de dos semanas después de que una fuga accidental de dióxido de carbono lo dejara en coma.

Cris Abraham, de 36 años, era uno de cuatro personas que estaban trabajando dentro de un cuarto de servicio cuando repentinamente se escapó dióxido de carbono del sistema de supresión de incendios. El incidente ocurrió el 31 de octubre.

Las otras tres personas en el cuarto de servicio pudieron escapar de manera segura, pero el gas sin olor provocó que Abraham sufriera un paro cardíaco.

Los bomberos llegaron con equipo de protección, lo llevaron a un lugar seguro y le realizaron resucitación cardiopulmonar (RCP).

El padre de dos hijos fue hospitalizado. Abraham murió el viernes 11 de noviembre, según Cal/OSHA.

Cal/OSHA dijo que Abraham estaba trabajando para Brymax Construction Services realizando un trabajo eléctrico en el aeropuerto ese día. El sistema automático de supresión de incendios de dióxido de carbono se activó, exponiéndolo al gas.

La agencia está investigando el caso.

Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a la familia Abraham.

