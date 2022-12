Decenas de vuelos de LAX cancelados debido a tormenta invernal

LOS ANGELES (KABC) -- Docenas de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fueron cancelados el jueves en la víspera de una tormenta invernal "única en una generación" que probablemente afectará a todos los aeropuertos de todos los estados.

Un frente ártico se movía a través del país hacia el este, provocando avisos de vientos helados que afectarían a unos 135 millones de personas en los próximos días, dijo el meteorólogo Ashton Robinson Cook.

Los meteorólogos esperan que se desarrolle un "ciclón bomba", cuando la presión atmosférica cae muy rápidamente en una tormenta fuerte, cerca de los Great Lakes, lo que aumentará los vientos y creará una tormenta de nieve, dijo Cook.

En LAX, se cancelaron 36 vuelos el jueves por la mañana, la mayoría de los cuales se dirigían a Chicago o Minneapolis. También hubo más de 100 vuelos retrasados.

En Texas, se esperaba que las temperaturas cayeran rápidamente el jueves, pero los líderes estatales prometieron que no se repetiría la tormenta de febrero de 2021 que desbordó la red eléctrica del estado y fue culpada por cientos de muertes.

En otras partes de los Estados Unidos, las autoridades se preocuparon por la posibilidad de apagones y advirtieron a las personas que tomen precauciones para proteger a las personas mayores, los indigentes, al ganado, y, si es posible, que pospongan sus viajes.

Mientras tanto, Amtrak canceló el servicio en más de 20 rutas, principalmente en el medio oeste del país. El servicio entre Chicago y Milwaukee, Chicago y Detroit, y St. Louis y Kansas City, Missouri, se suspendió hasta el día de Navidad.

Sin embargo, los viajeros que lleguen al sur de California deberían ver condiciones relativamente leves el jueves y durante el fin de semana navideño.

Se espera que la región tenga las temperaturas más cálidas de la nación, superando los 80 grados Fahrenheit en algunas áreas.

The Associated Press contribuyó a este informe.

