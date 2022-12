Hombre prende fuego a bandera estadounidense en casa de Long Beach

LONG BEACH, Calif. (KABC) -- La policía arrestó a un hombre acusado de prender fuego a banderas estadounidenses que estaban en exhibición en varias casas de Long Beach.

Los bomberos respondieron inicialmente a un incendio de automóvil en la cuadra 2800 de Iroquois Avenue alrededor de las 3:30 a.m. del jueves. Momentos después, comenzaron a llegar llamadas de residentes que informaron haber visto banderas en llamas en la misma calle.

Video obtenido por ABC7 muestra a un hombre acercándose a una casa y agarrando una bandera estadounidense que estaba anclada al frente del hogar y se le vio prendiéndole fuego.

Alexis Lenon dice que se despertó cuando su perro comenzó a ladrar y salió para ver llamas saliendo de la casa de su mejor amiga al otro lado de la calle. Ella le da crédito a su perro Lucca, que normalmente no ladra, por asegurarse de que todos salieran de sus hogares a salvo.

El sospechoso fue detenido alrededor de las 4 p.m. con la ayuda del Departamento de Policía de Long Beach

Se desconoce cuántas banderas se habían incendiado, pero el departamento de bomberos dice que varias propiedades estaban involucradas.

Las autoridades aún no han publicado el nombre del sospechoso o el lugar dónde fue arrestado. El incidente sigue bajo investigación.

City News Service, Inc. contribuyó a este informe.

