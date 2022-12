Identifican a joven encontrado muerto hace 44 años en Long Beach

LONG BEACH, Calif. (KABC) -- Los investigadores han identificado a un adolescente más de cuatro décadas después de que la policía encontrara su cuerpo en una calle de Long Beach, todo con la ayuda de tecnología avanzada de ADN.

Kenneth Nevada Williams, de 15 años, fue encontrado muerto el 3 de junio de 1978 en Division Street cerca de Corona Avenue después de haberse escapado de su casa en La Puente.

Durante años, fue conocido solo como "John Doe 1978".

Williams nunca fue reportado como desaparecido, según los investigadores. Los detectives pudieron rastrear a los miembros de su familia y confirmar su identidad. Se desconoce cómo murió el adolescente.

Dijeron que varias generaciones de detectives de homicidios de Long Beach intentaron identificar a Williams, incluso expandiendo la investigación internacionalmente.

Según la policía, hubo evidencia circunstancial que potencialmente vinculaba al asesino en serie convicto Randy Kraft con la muerte de Williams. Kraft finalmente fue descartado como sospechoso.

Los avances en la genealogía investigativa hicieron posible que los detectives desarrollaran nuevas pistas, reavivando el caso de Williams.

Los investigadores dicen que la Policía del Distrito Escolar Unificado de Hacienda La Puente proporcionó registros escolares que mostraban que Williams asistió por última vez a Sierra Vista Middle School en 1977 y se inscribió en la Academia Fairgrove el 18 de octubre de 1977. Su último día escolar fue el 27 de octubre de 1977.

Cualquiera con información sobre este caso debe comunicarse con la policía.

