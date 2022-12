Policía descubre laboratorio subterráneo de drogas en casa de Granada Hills

GRANADA HILLS, LOS ANGELES (KABC) -- La policía descubrió lo que llamó un "laboratorio subterráneo de drogas ilícitas" en una casa de Granada Hills, lo que resultó en el arresto de un hombre y una mujer.

Los oficiales hicieron el descubrimiento el miércoles por la noche en la casa ubicada en la cuadra 16000 de Hiawatha Street. Varias agencias policiales respondieron, incluyendo LAPD y el Departamento de Justicia.

La policía publicó fotos del interior de la casa, que muestran una escotilla en el piso que conduce a una escalera que baja a la habitación. Las autoridades dijeron que encontraron éxtasis, fentanilo, aceite de hachís y hongos en el laboratorio, entre otros artículos.

Los vecinos le dijeron a ABC7 que pensaban que la actividad en la casa era sospechosa desde que se compró. Cuando llegó la policía, vieron una operación de cultivo de marihuana, por lo que regresaron con una orden de cateo y descubrieron la operación clandestina.

No se dieron a conocer más detalles.

