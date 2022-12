Muere mujer de 89 años tras ser atropellada en Green Meadows; se busca al conductor

GREEN MEADOWS, LOS ANGELES (KABC) -- Una mujer de 89 años murió luego de ser atropellada en la comunidad de Green Meadows de Los Ángeles. El conductor se dio a la fuga.

El incidente ocurrió el jueves poco después de las 11 p.m. cerca del área de 109th Street y Central Avenue, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los investigadores dicen que la anciana fue atropellada por un conductor en un SUV Chevy oscuro. Se desconoce el paradero del conductor.

La víctima no ha sido identificada.

No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

