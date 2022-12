Guardia de seguridad asesinado fuera de apartamentos para estudiantes cerca de USC

UNIVERSITY PARK, LOS ANGELES (KABC) -- Un guardia de seguridad de un complejo de apartamentos para estudiantes, a menos de una milla del campus de la USC, fue asesinado a tiros la madrugada del miércoles, dijo la policía.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:30 a.m. frente al edificio residencial de estudiantes Lorenzo en la cuadra 300 de West Adams Boulevard, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. El sitio web de Lorenzo describe la instalación como "una comunidad de viviendas para estudiantes de primer nivel cerca de la USC".

La víctima, identificada solo como un hombre de unos 30 años, murió en el lugar, dijo el teniente de LAPD Ryan Rabbett.

Un posible sospechoso fue detenido después de que la policía dijera que lo encontraron en posesión de un arma. Ese sospechoso estaba siendo interrogado por los detectives, pero no se anunció ningún arresto de inmediato.

El tiroteo posiblemente fue provocado por una disputa sobre un posible allanamiento de morada, según LAPD. La investigación continúa.

El "guardia de seguridad, que yo sepa, no estaba armado y no disparó", dijo Rabbett.

Los detectives buscan obtener cualquier video de seguridad que pueda haber captado imágenes relevantes al caso.

El servicio de tren ligero Metro E Line (Expo) se suspendió temporalmente después del incidente, dijo la agencia en Twitter. Se ofreció un servicio de autobús entre las estaciones Pico y Jefferson/USC. Se esperaba que el servicio de la Línea E se reanudara después de las 8 a.m.

