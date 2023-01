Hombre muere tras quedar atrapado entre las puertas de un elevador en el centro de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Un hombre murió tras ser aplastado luego de quedar atrapado entre las puertas de un elevador el miércoles por la mañana en el centro de Los Ángeles, según los investigadores.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:40 a.m. en un edificio ubicado en las calles Broadway y 8th.

Los equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles encontraron a la víctima atrapada entre las puertas del elevador del segundo piso, cerca de la parte trasera del edificio.

La víctima, quien no ha sido identificada, murió en el lugar.

Los investigadores dicen que la víctima trabajaba en el edificio. No se dieron a conocer más detalles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles y la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California están investigando.

