Video muestra al concejal de Los Ángeles Kevin de León involucrado en una pelea con activista

LOS ANGELES (KABC) -- La policía está investigando una pelea entre el concejal de Los Ángeles, Kevin de León, y un activista durante un evento navideño el viernes por la noche en Lincoln Heights.

Las organizaciones activistas locales RootsAction y J-TOWN Action and Solidarity publicaron videos en Twitter que muestran una parte del incidente entre De León y un hombre identificado como Jason Reedy.

El video de 10 segundos muestra a De León agarrando a Reedy y luego tirándolo hacia una mesa.

Sin embargo, en un nuevo video publicado el sábado, se ve a Reedy caminando frente a De León mientras sostiene un teléfono celular cerca de su cara.

De León sale de la habitación e intenta cerrar una puerta detrás de él, pero Reedy se abre paso a la fuerza y empuja a De León contra una pared mientras sostiene ambos brazos en el aire. Reedy pone su cabeza contra la de De León y parece chocar ligeramente con él dos veces antes de que el concejal responda y obligue a Reedy a sentarse en una mesa.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que respondió a la pelea el viernes a las 6:30 p.m. en la cuadra 3500 de Valley Boulevard. Dijo que se le acusó a Reedy de darle un cabezazo, empujón, y golpear a De León.

LAPD también dijo que De León y Reedy continuaron el altercado afuera del edificio, pero Reedy se fue antes de que llegaran los oficiales. Ambos se acusaron mutuamente de agresión durante el evento.

La oficina de De León dijo que Reedy y otros activistas tenían la culpa. También afirmaron que el concejal recibió un cabezazo de Reedy, un miembro de su personal recibió un codazo en la cara y un voluntario también resultó herido.

En una entrevista con ABC7, De León dijo que Reedy también lo golpeo en la cara.

Shakeer Rahman, el abogado que representa a Reedy, llamó a De León "una vergüenza" que ha perdido el contacto con la realidad en un comunicado el viernes por la noche. Acusa a De León y a sus seguidores de iniciar la pelea.

De León asistió a su primera reunión del Concejo Municipal en casi dos meses luego de un escándalo que se desató después de que apareciera una grabación en octubre de la expresidenta del concejo Nury Martínez, el concejal saliente Gil Cedillo, De León y un líder sindical participando en una reunión que involucró comentarios racistas e intentos de manipular el proceso de redistribución de distritos.

Martínez renunció. Cedillo perdió las elecciones de junio y su último día en el cargo es el lunes. De León se disculpó y dijo que no tiene planes de renunciar.

LEER| Aprueban petición de destitución contra el concejal de Los Ángeles Kevin De León

City News Service y The Associated Press contribuyeron a este informe.

----

Would you like to read this story in English? Click here