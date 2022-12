Oficial de LAPD acusado de compartir fotos explícitas de su esposa sin su consentimiento

LOS ANGELES (KABC) -- Un oficial de policía de Los Ángeles enfrenta cargos por un delito menor por supuestamente compartir fotos explícitas de su esposa, quien también es oficial de LAPD, sin su consentimiento.

Brady Lamas, de 45 años, está acusado de seis delitos menores de conducta desordenada al distribuir varias imágenes íntimas privadas sin consentimiento, según la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Los Ángeles.

La denuncia alega que, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, Lamas distribuyó varias imágenes íntimas privadas a otros, incluyendo a compañeros de trabajo.

La esposa de Lamas presentó documentos judiciales en busca de una orden de restricción contra su esposo, diciendo que encontró fotos explícitas de ella en su teléfono el 30 de enero, según documentos judiciales obtenidos por ABC7.

Ella alegó que su esposo tenía fotos de ella desnuda y otros videos explícitos y los compartió con un hombre que no conocía en la aplicación de mensajería Kik.

Ella dijo que más tarde descubrió que su esposo había enviado las fotos a otros hombres a través de mensajes de texto y la aplicación WhatsApp.

Sus documentos judiciales sostienen que las fotos de ella fueron tomadas a escondidas durante las visitas al consultorio de un médico después de que se sometió a una cirugía de aumento de senos. Ella afirma en los documentos que después de que circularon las fotos, algunos empleados masculinos de LAPD la miraban fijamente y hacían comentarios como "Brady es un hombre afortunado".

"Mi propio esposo es un depredador y se aprovechó de mí", escribió en los documentos. "Hubiera preferido que me diera un puñetazo en la cara".

Las imágenes explícitas también se incluyeron en los documentos judiciales. Lamas está libre bajo fianza.

La policía de Los Ángeles emitió un comunicado diciendo que está al tanto de los cargos y que están llevando a cabo una investigación interna y cooperando con la oficina del fiscal de distrito.

------

City News Service Inc. contribuyó a este informe.

------

Would you like to read this story in English? Click here