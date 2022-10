Abucheos marcan primera reunión del consejo municipal de Los Ángeles tras comentarios racistas

LOS ANGELES (KABC) -- La primera reunión del Concejo Municipal de Los Ángeles desde que se escuchó a los concejales Nury Martínez y Kevin de León en una grabación haciendo comentarios racistas se superó con cantos de una multitud exigiendo sus renuncias.

La reunión del martes se retrasó cuando los abucheos y cantos del público que asistió no dejaban que las voces de los miembros del consejo se escucharan.

El concejal Mike Bonin, cuyo hijo afroamericano fue el blanco de los comentarios racistas, tomó la palabra durante la reunión.

"Primero deben renunciar y luego pedir perdón", Bonin dijo sobre los comentarios racistas de sus compañeros concejales.

Los concejales De León y Gil Cedillo, quienes estaban presentes cuando se hicieron esos comentarios racistas, estuvieron presentes en las cámaras del consejo el martes. Martínez estuvo ausente.

Continuando sus emotivos comentarios ante la multitud, Bonin dijo: "Mi esposo y yo estamos enojados y con el corazón roto, y enfermos por nuestra familia y por Los Ángeles...se supone que ser funcionario público debe llamarnos a lo más alto de nosotros mismos. Estas personas nos apuñalaron y nos dispararon, y cortaron el espíritu de Los Ángeles".

Aunque Martínez renuncio como presidente del concejo el lunes, y anunció que iba a tomar un permiso de ausencia el martes, ella todavía mantiene su asiento en el Concejo Municipal.

A raíz de la grabación hecha pública, las protestas pidiendo la renuncia total de Martínez, De León, y Cedillo solo se han intensificado. Los tres se han disculpado.

La concejal Mónica Rodríguez había dicho que planeaba presentar una moción durante la reunión del martes pidiendo la elección de un nuevo presidente del consejo. El concejal Mitch O'Farrell ha sido elevado a presidente interino del consejo.

Los líderes civiles y religiosos de Los Ángeles, incluido el reverendo John Cager, dicen que las palabras racistas que se escucharon durante la conversación de octubre de 2021 fueron extremadamente dolorosas de escuchar. En una conferencia de prensa el lunes, estos grupos dijeron que habían considerado a los concejales unos aliados y amigos.

Los comentarios se hicieron durante una conversación entre Martínez, De León, Ron Herrera y Cedillo que se centró en el proceso políticamente delicado de volver a trazar los límites de los distritos del concejo municipal. Fue algo que le costó escuchar al Dr. Manuel Pastor de la Universidad del Sur de California (USC) porque iba más allá de simplemente hablar sobre las necesidades de los latinos.

Pastor dice que fue una conversación sobre la disminución del poder político afroamericano en la ciudad.

"Ver décadas de trabajo terminar siendo destrozadas en una conversación y la solidaridad puesta en riesgo en esa conversación es devastador", dijo Pastor, del Instituto de Investigación de Equidad de la USC.

LEER | Los Ángeles: Nury Martínez renuncia como presidente del Concejo Municipal tras comentarios racistas

El presidente Joe Biden está siguiendo los últimos acontecimientos de cerca, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y condena los comentarios racistas de los concejales y dice que deben renunciar.

"El presidente está contento que uno de los participantes en esa conversación haya renunciado...pero él cree que todos deben renunciar", dijo Jean-Pierre en una rueda de prensa el martes. "El lenguaje que se usó y se toleró durante esa conversación fue inaceptable y terrible".

Afuera del ayuntamiento el martes, líderes y activistas religiosos y laborales, defensores de inmigrantes y otros se reunieron para marchar y denunciar el racismo y exigir cambios.

Los grupos dijeron que se sintieron irrespetados y heridos por lo que escucharon en esas grabaciones. Lo llamaron racista, xenófobo y homofóbico.

"No estamos aceptando disculpas en este momento, no estamos aceptando permisos de ausencia. Necesitamos que esté ausente permanentemente. Renuncie inmediatamente", dijo un hombre.

Esos activistas quieren que se revisen los mapas de redistribución de distritos, y están pidiendo que se investigue si se cometieron violaciones a los derechos civiles durante la conversación grabada.

El mandato de Cedillo en el concejo municipal terminará en diciembre después de haber perdido en las elecciones primarias a principios de este año. Martínez y De León no están para la reelección hasta 2024.

Los votantes de Los Ángeles tienes la opción de iniciar un retiro para destituir a los concejales, pero ese proceso podría tardarse meses.

Los miembros del consejo no fueron acusados formalmente, por lo que el consejo en su conjunto no puede destituirlos.

Would you like to read this story in English? Click here