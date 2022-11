Terremoto de magnitud 6.2 sacude costas de Baja California en México

BAJA CALIFORNIA, México (KABC) -- Un terremoto de magnitud 6.2 fue reportado frente a la costa de Baja California en México el martes por la mañana, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

El sismo se produjo justo antes de las 8:40 a.m. a unas 18.6 millas al oeste de Las Brisas y se informó que el temblor tuvo una profundidad de unas 12 millas.

No se emitió una advertencia de tsunami para el condado de San Diego, según el USGS.

No hubo reportes de heridos o daños.

