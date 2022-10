Docenas de bomberos luchan contra incendio masivo en un edificio comercial de North Hollywood

NORTH HOLLYWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- Más de 100 bomberos lucharon contra un incendio masivo en un edificio comercial de North Hollywood el miércoles por la mañana.

Los bomberos respondieron al edificio vacío ubicado en la cuadra 6200 de Laurel Canyon Boulevard alrededor de las 6:30 a.m. Las llamas causaron que una parte del edificio se derrumbara.

Afortunadamente, las llamas no se extendieron a ninguna otra estructura, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

No se reportaron heridos. Se espera que el área inmediata permanezca cerrada durante varias horas.

Se desconoce la causa del incendio, pero según el departamento de bomberos, hubo otros ocho incendios pequeños en la misma área en el lapso de una hora que también están bajo investigación por LAPD y los investigadores de incendios provocados de LAFD.

Por lo menos un sospechoso ha sido detenido por las autoridades, según LAFD. No se dieron a conocer más detalles sobre esa persona.

LAPD cree que este incidente fue parte de una serie de incendios provocados en el área de North Hollywood, sin embargo, al momento no hay evidencia que conecte estos incendios.

