Muere 1 persona tras tiroteo en un salón de hookah de North Hollywood

NORTH HOLLYWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- Un hombre murió y otro fue herido después de un tiroteo en un salón de hookah, o narguile, de North Hollywood alrededor de la medianoche del martes.

El tiroteo ocurrió en Sky Hookah Lounge en la cuadra 13000 de Victory Boulevard, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

LAPD dice que el sospechoso, un hombre de 65 años, entró al negocio y tuvo una discusión con una de las víctimas antes de dispararle. Fue entonces cuando la segunda víctima trató de intervenir y también recibió un disparo.

Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital donde lamentablemente uno de ellos murió. Se desconoce la condición de la víctima sobreviviente.

El sospechoso huyó de la escena a pie, según LAPD. No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

Would you like to read this story in English? Click here