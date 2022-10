Nury Martínez renuncia al Concejo Municipal de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- La concejal Nury Martínez ha renunciado al Concejo Municipal de Los Ángeles después de ser captada en una grabación supuestamente haciendo comentarios racistas con otros concejales.

En un comunicado el miércoles por la tarde, Martínez dijo en parte:

Es con el corazón roto que renuncio mi puesto en el Distrito 6 del Concejo, la comunidad donde crecí y mi hogar.

Cuando me postulé en 2013, quería ver un cambio en mi comunidad y luchar por mis vecinos. De eso se ha tratado todo este tiempo. Nadie esperaba que ganara, pero con el apoyo de los residentes de todo el distrito superé ese desafío y gané el puesto para el Distrito 6 del Consejo. Tuve el honor de desempeñar el papel de mi vida, ser la representante de mis vecinos.

Durante los últimos 9 años, he tenido el honor de trabajar con comunidades de Los Ángeles para luchar por políticas que mejoren a las familias trabajadoras. Para las familias que no pueden salir de la pobreza, luchando todos los días, ustedes son la razón por la que me levanto en la mañana y hago lo que hago. Representar y luchar por las personas que no tienen voz. A los trabajadores, a las amas de casa, a las niñeras, a las personas que se levantan a tomar el autobús al trabajo en la mañana. Ustedes han sido el alma de nuestra ciudad durante esta pandemia, pero lo eran mucho antes. Fui a trabajar para ustedes. Ustedes han sido mi misión y mi guía principal.

Los últimos tres años han sido increíblemente difíciles. Cuando fui elegida como presidente del consejo, serví en ese puesto tres meses antes de que todo se viniera abajo por la pandemia. Como la primera presidenta latina del concejo, me esforcé por servir con compasión y brindar una plataforma más amplia a las comunidades que sentí que se habían quedado atrás.

A mis constituyentes: servirle ha sido un privilegio y uno al que no renuncio a la ligera. Ustedes son mis vecinos, mis amigos y la razón de este servicio. A lo largo de estos 9 años, hemos podido trabajar juntos para reparar nuestros parques, nuestras calles, nuestras banquetas y mejorar la calidad de vida general de nuestros vecindarios. Espero que se mantengan comprometidos y continúen luchando por su parte justa de los recursos de esta ciudad. Es difícil decir adiós, pero sepan que estuve en esta lucha para ustedes.

A mis colegas: sé que hemos tenido un par de años difíciles y sé que este trabajo no siempre ha sido fácil para nosotros. Mi único objetivo como presidente del consejo ha sido defender una agenda de prioridad para las familias de la que todos podamos estar orgullosos. Cada uno de ustedes ha trabajado arduamente en políticas y programas que mejoran la vida de los angelinos en esta ciudad. Espero que este trabajo continúe y que los trabajadores y las familias de la clase trabajadora permanezcan al frente de las prioridades de este consejo. Sepan que les deseo todo lo mejor y tengo fe en su fuerza para unir a esta ciudad.

Para los empleados de la ciudad: ustedes han sido mi segunda familia. Desde el comienzo de mi presidencia, se unieron a mí y aceptaron mi agenda de prioridad para las familias. Trabajan duro todos los días y se presentan al trabajo para servir a los residentes de esta ciudad. Durante la pandemia, cuando todos se quedaron seguros en casa, ustedes vinieron a trabajar, brindaron servicios, se convirtieron en trabajadores de desastres, trabajadores esenciales y ayudaron a esta ciudad a superar nuestros momentos más difíciles. Yo se los agradezco y esta ciudad se los agradece.

A mi personal: lamento que terminemos de esta manera. Esto no es un reflejo de ustedes. Sé que todos ustedes continuarán haciendo un gran trabajo y luchando para nuestro distrito.

A mi familia, a mi hija y a mi madre: han sido mi sistema de apoyo, mi hombro para llorar y mi mayor motivación durante mi tiempo en el cargo. Ha habido muchas noches largas, cenas perdidas, tarea escolar no revisada, platos no lavados debido a este rol que asumí.

A mi esposo, mi mano derecha y mi confidente, no puedo agradecerte lo suficiente por ser mi compañero durante todo esto. A mi hija, sé que últimamente no he estado a la altura de las expectativas que tenemos para nuestra familia. Te prometo que me esforzaré por ser una mejor mujer para enorgullecerte.

A mi mamá, me das fuerza y me mantienes humilde. Solo he querido hacerte sentir orgullosa. A mi hermana, gracias por todo lo que haces, te has ofrecido a cuidar de nuestra familia cuando yo no podía estar allí. A mi papá en el cielo, siempre serás mi inspiración.

Y, por último, a todas las niñas latinas de esta ciudad: espero haberlas inspirado a soñar más allá de lo que pueden ver.

Mientras me tomo el tiempo para reflexionar, les pido que me den espacio y privacidad.

La primera reunión del Concejo Municipal de Los Ángeles desde que se escuchó a Martínez y el concejal Kevin de León en una grabación haciendo comentarios racistas estuvo llena de abucheos y gritos de la multitud exigiendo sus renuncias.

El presidente Joe Biden el martes condenó los comentarios racistas de los concejales y dijo que deben renunciar, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Martínez renunció como presidente del concejo el lunes, y anunció el martes que iba a tomar un permiso de ausencia.

Los comentarios racistas se hicieron durante una conversación en 2021 entre Martínez, De León, Ron Herrera y el concejal Gil Cedillo que se centró en el proceso de volver a trazar los límites de los distritos del concejo municipal.

Líderes comunitarios y activistas quieren que se revisen los mapas de redistribución de distritos, y están pidiendo que se investigue si se cometieron violaciones a los derechos civiles durante la conversación grabada.

El mandato de Cedillo en el concejo municipal terminará en diciembre después de haber perdido en las elecciones primarias a principios de este año. De León no está para la reelección hasta 2024.

