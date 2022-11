Mueren 5 personas tras ser arrastradas por fuertes corrientes en Ontario

ONTARIO, Calif. (KABC) -- Se cree que cinco personas perdieron la vida después de ser arrastradas por las fuertes corrientes en el canal de control de inundaciones de Ontario el martes.

El Departamento de Bomberos de Ontario lanzó una operación de recuperación el miércoles. Los equipos están utilizando tecnología de sonar y han solicitado que un perro entrenado para olfatear restos humanos sea llevado a la escena.

Las fuertes lluvias produjeron poderosas corrientes en el canal donde un total de 10 personas fueron arrastradas río abajo, según las autoridades. Inicialmente creyeron que seis personas habían sido arrastradas.

Los investigadores dicen que se cree que esas 10 personas estaban en un campamento para indigentes, durmiendo debajo de un puente en 4th Street, cuando las fuertes corrientes descendieron por el canal.

El departamento de bomberos dice que recibió informes sobre varias personas en el canal en la cuadra 1200 de E. 4th Street alrededor de las 9:46 a.m. Cinco personas fueron rescatadas y al menos un cuerpo fue recuperado el martes.

Los funcionarios del equipo HOPE del condado de San Bernardino, que realiza actividades de ayuda para las personas sin hogar, estaban en el área antes de la tormenta. Sin embargo, se desconoce si hicieron contacto con el grupo que fue arrastrado o si ignoraron sus advertencias.

