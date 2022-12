Leones marinos en playa del condado de Ventura brindan alegría a los espectadores

OXNARD, Calif. (KABC) -- Los leones marinos de California se reunieron en la arena de Kiddie Beach en Oxnard el martes, brindando alegría a los espectadores que se detuvieron a mirar a pesar de la lluvia.

Algunos leones marinos se lanzaron hacia el océano cuando empezó a llover, pero la mayoría se quedó en la arena para el deleite de los espectadores.

"En los 30 años que he vivido en esta playa, nunca antes se habían acercado a Kiddie Beach", dijo Randy Goldberg.

Los leones marinos se acurrucaron y tomaron una siesta en la arena frente a los espectadores fascinados.

