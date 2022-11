Víctimas del doble apuñalamiento fatal en un centro comercial de Palmdale eran padre e hija

PALMDALE, Calif. (KABC) -- La familia de dos personas que fueron brutalmente apuñaladas en el estacionamiento de un centro comercial de Palmdale está pidiendo justicia.

El apuñalamiento ocurrió antes del mediodía del miércoles en la cuadra 39800 de North 10st Street West.

Los investigadores dicen que el sospechoso le pidió ayuda con su automóvil a una de las víctimas antes de que se desatara una pelea entre ellos resultando en el apuñalamiento.

Los familiares identificaron a las víctimas como Ken Evans y su hija McKenna Evans.

Elizabeth Evans, madre de McKenna y esposa de Ken, dice que su esposo estaba en el estacionamiento trabajando en su automóvil antes del ataque. Ella dice que no sabe por qué el sospechoso lo apuñaló mortalmente.

"Cuando estaba esposado... tenía una sonrisa en su rostro ", dijo Elizabeth Evans. "Espero que nunca salga de prisión".

Los familiares dicen que McKenna tenía 22 años y estaba estudiando para ser esteticista.

Los detectives dicen que el sospechoso y las víctimas parecían haber estado viviendo en sus vehículos.

Los investigadores todavía no han encontrado el arma del crimen.

Se espera que el sospechoso enfrente cargos de asesinato.

