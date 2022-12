El Desfile de las Rosas 2023: Lo que necesita saber antes de asistir

PASADENA, Calif. (KABC) -- Las carrozas florales se están pintando y la gente está entusiasmada por del Desfile de las Rosas número 134, el amado evento anual de Pasadena.

El desfile está programado para el lunes 2 de enero de 2023 a las 8 a.m. antes del partido de fútbol americano en el Rose Bowl. Los funcionarios del desfile dijeron que anticipan alrededor de 700,000 visitantes este año.

A continuación, todo lo que necesita saber sobre el desfile antes de comenzar a hacer planes:

Boletos

Puede comprar asientos de tribuna reservados para el desfile a través de Sharp Seating Company. Cada persona debe tener un boleto para sentarse en las tribunas reservadas. La única excepción son los niños de dos años o menos que tienen la opción de sentarse en el regazo de un adulto, de lo contrario, también deben tener un boleto.

Cierres de calles

El Departamento de Policía de Pasadena cerrará temprano la ruta del Desfile de las Rosas a los conductores.

Los cierres de rutas entrarán en vigencia a partir de las 10 p.m. del 1 de enero a las 2 p.m. el 2 de enero a lo largo de Colorado Boulevard desde Orange Grove Boulevard hasta Sierra Madre Boulevard, y hacia el norte en Sierra Madre hasta Paloma Street.

Campistas tempranos

Los campistas pueden instalarse al mediodía del día anterior al desfile. Dado que se espera que las temperaturas bajen durante la noche, los funcionarios piden a la gente que se abrigue.

El Departamento de Bomberos de Pasadena dijo que recibe el doble de llamadas de emergencia el día del desfile por problemas médicos como hipotermia en comparación con un día normal.

Mascarillas

Mientras los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles continúan monitoreando la cantidad de casos de COVID-19, la ciudad de Pasadena, que tiene su propio departamento de salud, dijo que se recomienda usar mascarillas en los interiores.

Para obtener más pautas de seguridad e información sobre el Desfile de las Rosas 2023, visite el sitio web del evento.

