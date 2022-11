Mediocampista Cristian Roldan enorgullece a su natal Pico Rivera con participación en el Mundial

PICO RIVERA, Calif. (KABC) -- El mediocampista Cristian Roldan, de Pico Rivera, está enorgulleciendo a su comunidad con su participación en el Mundial en Qatar.

Cristian es hijo de padres salvadoreños y guatemaltecos. La excelencia futbolística viene de familia.

César, el hijo mayor, es el entrenador atlético principal de LA Galaxy, mientras que Cristian y su hermano menor, Alex, juegan para los Seattle Sounders, cada uno honrando sus raíces a su manera.

Alex juega para la selección nacional de El Salvador y Cristian juega para U.S. Soccer.

Cristian fue dos veces jugador CIF del año mientras estaba en El Rancho High School, donde cuelga una pancarta de apoyo escrita por Ted Lasso, el ficticio pero amado entrenador de fútbol.

Su comunidad también lo está animando.

"La mayoría de esos fenomenales jugadores de fútbol van a las mejores academias y escuelas", dijo Kenny Debaca, residente de Pico Rivera. "Cristian eligió quedarse con su ciudad natal, Pico".

