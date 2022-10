Pop-Tarts y Tajín unen fuerzas para crear una colaboración picante, pero solo por tiempo limitado

La marca Pop-Tarts y la compañía Tajín han unido fuerzas por primera vez para crear una nueva colaboración picante que desafía el paladar de los fans.

Esto puede ser una combinación extraña, pero Tajín es actualmente el condimento de frutas y verduras más popular tanto en los Estados Unidos como en México.

Las Pop-Tarts de edición limitada solo se venderán en línea hasta el jueves. La venta comienza el martes.

Cada paquete incluye el condimento clásico, Fruity Chamoy, una salsa picante con un toque de durazno, y tres Pop-Tarts con diferentes sabores, incluido fresa, bayas silvestres y pastel de durazno.

