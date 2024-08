Residentes de bajos ingresos de Los Ángeles reciben fondos para aliviar deudas de servicios públicos

LOS ÁNGELES (CNS) -- Unos 253 millones de dólares ayudaron a residentes de Los Ángeles a pagar las facturas de servicios públicos desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022, anunciaron el miércoles funcionarios de la ciudad. La alcaldesa Karen Bass, la concejal Heather Hutt, la secretaria de la Agencia de Protección Ambiental de California, Yana García, el presidente de la Comisión de Control de Agua, Joaquín Esquivel, y funcionarios del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles y de Medio Ambiente y Sanidad de Los Ángeles celebraron la distribución de fondos federales en una conferencia de prensa el miércoles. Los funcionarios dijeron que la ayuda se aplicó automáticamente a unas 204,500 cuentas de clientes del Departamento de Agua y Energía (o LADWP por sus siglas en ingles). El Programa de Pago de Atrasos de Agua y Aguas Residuales de California fue la fuente de los fondos, administrados por la junta estatal del agua con fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Americano. El alivio más reciente a los clientes se produce después de otros programas de ayuda en 2022 y 2021 diseñados para ayudar a aquellos que se habían atrasado en sus facturas de servicios públicos durante la pandemia de coronavirus del 4 de marzo de 2020 al 15 de junio de 2021. Desde 2021, LADWP ha distribuido 700 millones de dólares en ayudas para facturas de servicios públicos a 417,729 cuentas de clientes para liquidar las facturas de agua, electricidad y alcantarillado incurridas durante la pandemia. "Queremos que nuestros clientes sepan que LADWP se preocupa, y estamos aquí para ayudarles a ponerse al día en su factura de LADWP y gestionar mejor su uso de electricidad y agua", dijo el CEO de LADWP e Ingeniero Jefe Janisse Quiñones en un comunicado. El presidente de la Comisión de Control de Agua, E. Joaquín Esquivel, dijo que estaba orgulloso del papel que desempeñó su agencia para proporcionar la primera ola de alivio de la deuda. "Todos los niveles de gobierno demostraron una acción decisiva y cooperativa durante la respuesta de California a COVID-19 para proteger a las personas durante una crisis y acelerar su recuperación de la misma", dijo Esquivel en un comunicado. En febrero de 2021, LADWP distribuyó más de 34 millones de dólares a 67,000 clientes de bajos ingresos, en una acción de socorro única financiada a través de la Ley federal CARES, que se distribuyó mediante cheques directos de 500 dólares. En enero de 2022, la empresa de servicios públicos distribuyó más de 279 millones de dólares en créditos de facturas del Programa de Pago de Atrasos de California para ayudar a la deuda impagada de electricidad que arrastraban más de 375,000 clientes con ingresos cualificados. LADWP dedicó otros 15 millones de dólares a complementar la financiación estatal y federal para seguir ayudando a los clientes con ingresos suficientes que seguían necesitando asistencia. Desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2024, 8,000 clientes de LADWP y de Medio Ambiente y Sanidad de Los Ángeles (o LASAN por sus siglas en inglés) recibieron $11 millones en créditos de facturas de agua y aguas residuales a través del Programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos. A través de la asistencia de los proveedores de servicios locales Maravilla Foundation, PACE LA y Long Beach Community Action Partnership, los clientes recibieron asistencia práctica multilingüe para la solicitud. "Los servicios de alcantarillado se encuentran entre los servicios más críticos que proporcionamos para proteger la salud pública y el medio ambiente", dijo en un comunicado Barbara Romero, directora y gerente general de LASAN. LADWP también ofrece opciones de pago a los clientes que siguen teniendo cantidades atrasadas después de los créditos de facturas automáticas CWWAPP más recientes. Los clientes que estén en mora pueden ser objeto de actividades de cobro, incluida la desconexión del servicio de agua y/o electricidad. Los clientes que necesitan ayuda para pagar su factura LADWP se instó a llamar al 1-800-DIAL-DWP o visite ladwp.com/CARES para obtener más información.

