Condado de Los Ángeles considerará acuerdo de $4 billones por abuso sexual en centros de menores

LOS ANGELES (CNS) -- Se espera que la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles apruebe el martes un acuerdo de $4 billones de dólares por más de 6,800 denuncias de abuso sexual presuntamente perpetradas en centros de menores o hogares de acogida desde la década de 1980. Este acuerdo se considera el más costoso en la historia del condado. Se espera que el acuerdo tenga implicaciones en el presupuesto del condado durante los próximos años, dijeron los funcionarios del condado al anunciar el acuerdo propuesto a principios de este mes. El impacto ya se siente en el presupuesto propuesto para 2025-26, que incluye recortes del 3% para muchos departamentos del condado. "En nombre del condado, pido disculpas sinceras a todos los perjudicados por estos actos reprensibles", dijo la directora ejecutiva del condado, Fesia Davenport, en un comunicado anunciando el acuerdo propuesto. "El alcance histórico de este acuerdo deja claro nuestro compromiso de ayudar a los sobrevivientes a recuperarse y reconstruir sus vidas, así como a implementar y aplicar los cambios sistémicos necesarios para mantener a los jóvenes seguros". La mayoría de las demandas incluidas en el acuerdo se refieren a presuntos abusos ocurridos en centros de detención juvenil del Departamento de Libertad Condicional del condado, en particular en el Centro Infantil MacLaren en El Monte, que cerró en 2003. Las autoridades del condado afirman que la resolución de los casos representa "el acuerdo financiero más costoso en la historia del condado de Los Ángeles". Los abogados que representan a muchos de los demandantes emitieron un comunicado indicando que el acuerdo, que también requerirá la aprobación judicial, "tiene como objetivo lograr la tan esperada rendición de cuentas, establecer salvaguardas para prevenir este tipo de incumplimientos en el futuro y garantizar la estabilidad financiera del condado mediante un plan de distribución de cinco años que incluye pagos estructurados con supervisión para gestionar la exposición financiera, priorizando al mismo tiempo la compensación a las víctimas". "Este acuerdo histórico representa la justicia restaurativa para las víctimas. La justicia restaurativa es un reconocimiento social de que se ha cometido un grave error y que la compensación está justificada", dijo el abogado codirector Patrick McNicholas en un comunicado. "Es un testimonio de la resiliencia de los sobrevivientes, la importancia de responsabilizar a las instituciones y el poder de la colaboración para impulsar un cambio significativo. Al equilibrar la justicia para las víctimas con el compromiso de reforma, esta resolución garantiza tanto el reconocimiento de los errores del pasado como un camino hacia un futuro más seguro y responsable". Si se aprueba el martes, el costo del acuerdo se cubrirá mediante una combinación de fondos de reserva, bonos y recortes en los presupuestos departamentales. "La financiación requerirá pagos anuales por un total de cientos de millones de dólares hasta 2030 y pagos anuales sustanciales y continuos hasta el año fiscal 2050-51", según un comunicado del condado.

