Impactante video muestra a sospechoso armado entrando a la estación de policía de Rialto

RIALTO, Calif. (KABC) -- Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre armado con un rifle accede a un área segura de la estación de policía de Rialto, justo antes de que un oficial le disparara.

El incidente ocurrió el lunes justo después de las 5 p.m. en la estación de policía ubicada en las avenidas Willow y Rialto.

El video muestra al sospechoso siguiendo a un oficial a través de los portones hacia el estacionamiento en un área segura de la estación. Luego sale de su automóvil con un rifle y se acerca al vehículo del oficial.

El sospechoso no dispara, sino que se aleja solo para darse la vuelta momentos después y apuntar el arma al oficial.

Para entonces, el oficial estaba fuera de su vehículo y abrió fuego, hiriendo al sospechoso. El sospechoso cayó al suelo, pero sobrevivió. Otros oficiales salieron del edificio para ayudar.

El sospechoso fue trasladado al hospital. Se desconoce su estado. Ningún oficial resultó herido.

Se desconoce si el arma era real o si estaba cargada. El sospechoso no ha sido identificado públicamente.

Una empleada civil vestida con una camisa café se ve en el video afuera de la estación en el momento del incidente esperando para recoger comida del oficial y vio al sospechoso acercarse.

"He estado haciendo este trabajo durante 37 años y nunca pensé que alguien entraría armado y agrediría a nuestros oficiales", dijo el jefe de policía de Rialto, Mark Kling.

Kling también dijo que el departamento está en el proceso de diseñar y construir una nueva instalación policial que se encargará de todos los problemas de seguridad.

El incidente destaca cuán vulnerables son los oficiales en el desempeño de su trabajo.

El Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino está investigando el tiroteo policial.

-----

