Muere un niño tras violento accidente automovilístico en la autopista 215 en Riverside

RIVERSIDE, Calif. (KABC) -- Un niño murió y otro resultó herido luego de un violento accidente automovilístico el martes por la noche en la autopista 215 en Riverside.

El accidente ocurrió poco después de la media noche en el lado sur de la autopista, cerca de Blaine Street, según el Departamento de Bomberos de Riverside.

La agencia dijo que los paramédicos respondieron inicialmente a un informe de un accidente automovilístico con víctimas posiblemente atrapadas, pero al llegar a la escena, encontraron a un niño muerto y a otro gravemente herido. Un adulto sufrió heridas moderadas.

Los sobrevivientes fueron trasladados a un centro de trauma cercano.

Las imágenes de la escena mostraron un Kia severamente destrozado y un camión con daños significativos.

La causa del accidente aparece como "no intencional" en un informe de incidentes publicado en línea por el departamento de bomberos.

La Patrulla de Caminos de California está encabezando la investigación.

Would you like to read this story in English? Click here