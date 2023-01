Policía mata a sospechoso armado con cuchillo; mujer apuñalada en el mismo lugar horas antes

SANTA CLARITA, Calif. (KABC) -- Los agentes del alguacil mataron a tiros a un sospechoso armado con un cuchillo en la misma intersección de Santa Clarita donde una mujer fue encontrada muerta a puñaladas horas antes.

El tiroteo ocurrió el domingo alrededor de las 7:40 a.m. en Bouquet Canyon Road y Spunky Canyon Road, donde la mujer fue encontrada muerta alrededor de la 1:15 a.m., según el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

Los investigadores dicen que los agentes estaban investigando la muerte cuando vieron al sospechoso caminando cerca de donde se encontró el cuerpo de la mujer. Cuando los agentes intentaron hablar con el sospechoso, este supuestamente sacó un cuchillo.

Los agentes intentaron detenerlo, pero el sospechoso "avanzó hacia ellos" y los agentes abrieron fuego, según el departamento del alguacil.

El sospechoso murió en el lugar. Se desconoce si hay alguna conexión entre el asesinato de la mujer y el sospechoso involucrado en el tiroteo policial.

Cualquiera que tenga información sobre esta investigación por favor llame a la oficina de homicidios del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles al 323-890-5500.

City News Service Inc. contribuyó a este informe.

