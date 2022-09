Video viral muestra a un 'tiburón' nadando por las calles en Florida durante el huracán Ian

FORT MYERS, Fla. (KABC) -- ¿Un tiburón o algo más? Un video de lo que muchos sospechan es un pequeño tiburón nadando en un vecindario inundado de Fort Myers, Florida, se ha vuelto viral.

La persona que tomó el video cree que podría haber sido un tiburón, pero los expertos marinos no están seguros de si es un tiburón u otro tipo de pez.

El video fue tomado el jueves, cuando el huracán Ian comenzó a azotar el suroeste de Florida, causando grandes inundaciones y devastación.

