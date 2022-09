Joven de Long Beach publica videos de TikTok para motivar a otros a leer

LONG BEACH, Calif. (KABC) -- La plataforma de redes sociales, TikTok, generalmente trae a la mente recetas de comida, desafíos raros para los jóvenes y bailes extraños. Sin embargo, una adolescente está usando TikTok para una buena causa.

Todo empezó en mayo del 2020 como un pasatiempo para Selene Velez, a quien le gusta leer. Sus videos en TikTok, bajo el usuario "Moon Girl Reads", ahora motivando a otros a leer y expone a varios autores a una audiencia mayor.

"Elegí no usar mi nombre porque no quería que las chicas en mi escuela supieran que estaba creando videos de TikTok", dijo Velez. "Asi que decidí por usar 'Moon Girl Reads' y comencé a publicar videos sobre libros, realmente como diversión. Después comencé a hablar sobre libros que, supongo, le gustaban a la gente, y de ahí, las cosas crecieron".

Tanto creció la fama de sus videos que Velez salió en el periódico New York Times. Y las cosas no se detuvieron ahí. El numero de sus seguidores aumentó, y ella comenzó a dirigirlos hacia algunos de sus libros favoritos.

Velez es mexicana-filipina y dice que la identidad cultural es una gran parte de quien es ella e influye a quien suele apoyar en sus videos.

"Resaltar a personas que tienen una experiencia similar a la mía, alzar nuestras voces y también para encontrar un área en común con otros creadores, y apoyarnos unos a otros", señaló Velez.

¿Su mensaje para otros lectores? ¡Solo hazlo!

"Aunque sea pequeño, tómate el tiempo", explicó Velez. "Cinco minutos, por favor, dedica un tiempo para leer".

