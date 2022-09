Residentes de Westchester montan batalla legal usando GoFundMe para reubicar campamentos indigentes

WESTCHESTER, LOS ANGELES (KABC) -- Un grupo de vecinos que viven cerca del parque Westchester están luchando contra el ayuntamiento de Los Ángeles sobre un creciente campamento de indigentes cerca del centro para personas mayores y la biblioteca.

Se hacen llamar "Westchester Playa Community Coalition". Dicen que durante mas de un año, han estado luchando contra los esfuerzos del concejal Mike Bonin para permitir que las casi dos docenas de vehículos recreativos, y otros tipos de automóviles, permanezcan ahí.

"Este estacionamiento está bajo la jurisdicción de la ciudad, no de la agencia de recreación y parques", dijo Debra Huston. "Así que mientras la agencia de recreación y parques limpia los otros estacionamientos en el parque para hacerlos seguros para los niños y personas mayores, nuestro concejal no limpiará este estacionamiento".

El grupo comunitario ha tomado el paso interesante de crear una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero para pagar el cobro legal en su lucha contra al ayuntamiento de Los Ángeles. Han recaudado casi $3,000 hasta este momento.

El grupo cree que ayudó a ponerle un alto al plan de convertir otro estacionamiento en el parque Westchester en una zona segura para estacionarse las 24 horas, 7 días a la semana, algo que el Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles también rechazó.

"Nos enteramos el viernes pasado de que la propuesta no iba a avanzar. Creemos que nuestro abogado ayudó mucho con eso", dijo Houston.

El abogado señaló que la ciudad no permite vivir en el parque ni en ningún otro parque en Los Ángeles. La situación en Westchester es similar a otras ocurriendo en otros vecindarios en la ciudad de Los Ángeles, donde las comunidades están luchando contra el ayuntamiento sobre qué hacer con los indigentes que han acampado en los parques de la ciudad.

ABC7 contactó al concejal Bonin para que diera un comentario, pero no han recibido respuesta.

Mientras que ambos lados tratan de averiguar qué es lo apropiado para hacer con los campamentos indigentes, existen indicaciones que esto se resolverá en la corte.

