Conductor inocente muere tras choque después de una persecución policial en Westminster

WESTMINSTER, Calif. (KABC) -- Un conductor inocente murió y otro hombre resultó gravemente herido el viernes después de que una persecución terminó en un choque en la ciudad de Westminster.

Varios agentes estaban persiguiendo al sospechoso en un Camaro negro alrededor de las 10 a.m. por placas fraudulentas, según el Departamento del Alguacil del condado de Orange. Intentaron detener al sospechoso mientras conducía en Newland Street, pero huyó y se pasó un semáforo en rojo en Trask Avenue, chocando contra un BMW negro.

Dos personas dentro del BMW fueron trasladadas a un hospital después del accidente. El conductor, un hombre de 64 años, murió en el hospital. El departamento del alguacil dijo que el pasajero, un hombre de 54 años, estaba en "condición crítica, pero estable".

El sospechoso que estaba siendo perseguido huyó de la escena a pie. Los agentes del alguacil, junto con oficiales de policía de Westminster y Garden Grove, localizaron y arrestaron al sospechoso poco tiempo después. Se desconoce la identidad del sospechoso.

Esta es una historia en desarrollo. Este informe se actualizará a medida que haya más detalles disponibles.

-----

Would you like to read this story in English? Click here