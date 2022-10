Secuestran a bebé y adolescente de 14 años durante un robo violento en Westminster

WESTMINSTER, Calif. (KABC) -- La policía arrestó a un hombre y una mujer acusados de irrumpir violentamente en una casa de Westminster y secuestrar a una familia, incluida una joven de 14 años y un bebé.

Los oficiales respondieron a una casa ubicada en la cuadra 14300 de Pine Street el jueves por la mañana tras recibir informes sobre un secuestro y asalto con un arma mortal. Allí encontraron a un hombre y una mujer sangrando por heridas en la cabeza.

Los investigadores dicen que los sospechosos, Michael Alexander Rodríguez, de 26 años, y Bich Dao Vo, también conocida como Michelle Rodríguez, de 30 años, estaban armados con pistolas cuando irrumpieron en la casa exigiendo dinero.

La policía dice que Michael Rodríguez golpeó a las dos víctimas adultas con una pistola y las obligó a subir a una camioneta, junto con una joven de 14 años y un bebé que estaban dentro de la casa durante el incidente.

Los sospechosos llevaron a las víctimas a un hotel en Costa Mesa donde las amenazaron con matarlas si no conseguían el dinero, según los detectives. Las dos víctimas adultas lograron escapar de la habitación del hotel, pero dejaron atrás a los dos niños.

La policía arrestó a los dos sospechosos y rescató a los niños de la habitación después de que las víctimas adultas llamaran al 911.

Las autoridades encontraron una pistola cargada calibre .40 y un rifle estilo AK-47 cargado dentro de la camioneta.

Vo está relacionada con una de las víctimas, según los investigadores. No se dieron a conocer más detalles sobre esa conexión.

Ambos sospechosos han sido fichados en la Cárcel del Condado de Orange y enfrentan una serie de cargos que incluyen secuestro, robo, asalto y peligro para niños.

La investigación continúa.

Cualquier persona que tenga información debe llamar al Departamento de Policía de Westminster al (714) 548-3773, o a Orange County Crime Stoppers al (855) 847-6227.

