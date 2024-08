2 escuelas católicas en Los Ángeles cerraran este año debido a bajas inscripciones

This article can be read in English

LOS ÁNGELES (KABC) -- Padres y estudiantes de Santa Inés y Santa Teresa de Ávila lamentan enterarse que muy pronto sus escuelas se unirán a la lista de planteles católicos que cerrarán el próximo año escolar.

Recientemente informamos del cierre inminente de la escuela católica La Reina en el condado de Ventura. Ahora, miembros de la comunidad de Los Ángeles se enfrentan al mismo destino.

"Estoy triste porque he tenido muchos recuerdos aquí", dijo Camille González, una estudiante de tercer grado en Santa Inés. "Y si cierra, ya no tendré más".

En un comunicado, la Archidiócesis de los Ángeles dijo que las inscripciones han sido un gran problema en los últimos cinco años. Las inscripciones en Santa Inés han descendido un 73.5%, hasta sólo 60 alumnos, y en Santa Teresa de Ávila han disminuido un 67.5%, hasta 37 alumnos.

El comunicado dice en parte: "Se espera que las inscripciones sigan disminuyendo en ambas escuelas para el próximo año escolar. Las escuelas ya no son económicamente capaces de mantener las operaciones en el nivel que nos esforzamos por ofrecer a nuestras familias, maestros y personal."

Pero los padres no se están rindiendo fácilmente. Han creado una cuenta GoFundMe y han estado repartiendo volantes para conseguir apoyo y algunos de los padres se han comprometido a correr un maratón para recaudar dinero para poder mantener las puertas abiertas del plantel.

"Estamos tratando de recaudar fondos para la escuela", dijo Britney Domínguez, hermana mayor de Gómez y ex alumna de Santa Inés. "La escuela tiene una deuda de $200,000 dólares y estamos tratando de recaudar al menos $500,000 dólares para ayudar a mantener la escuela también".

Ana Castillo, madre de dos estudiantes de Santa Inés, dijo entre lagrimas, "Yo les suplico que nos ayuden porque no se nos pueden cerrar las puertas así, no pueden ,no pueden".

"Creo firmemente que no necesitamos ser desplazados, esta es nuestra casa", dijo Elvia Pérez, otra ex alumna de Santa Inés. "No necesitamos estar vinculados a otra escuela y con personal que no conocemos. Esta es nuestra casa".

La archidiócesis de Los Ángeles dice que está comprometida a trabajar con las familias para colocar a los alumnos en otras escuelas católicas de su preferencia.