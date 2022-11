Cómo sobrevivir a una oleada de multitudes

Las oleadas de multitudes pueden arrastrar a los fiesteros y crear estampidas causando heridas graves e incluso la muerte.

Lo hemos visto suceder en partidos de fútbol, conciertos, y otros eventos masivos como el festival de Halloween en Seúl, Corea del Sur, donde murieron más de 150 personas.

Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo se sobrevive a algo inesperado como esto?

Kevin Stewart, subjefe del Departamento de Bomberos de Anaheim, compartió algunos consejos importantes de supervivencia con ABC7, incluyendo las respuestas a estas preguntas:

1. ¿Cómo muere la gente en situaciones como esta?

Stewart dice que lo que tiende a suceder en estas grandes multitudes es que algo desata una ola, como una caída o una pelea. Esta ola entonces crea un movimiento grande de personas hasta el punto de ser aplastadas unas contra otras o contra un edificio, y las muertes suelen ocurrir por asfixia compresiva.

2. ¿Qué puedes hacer antes de entrar en una multitud? ¿Hay alguna manera de evitar quedar atrapado en una oleada de multitudes mientras disfrutas de la fiesta?

Es importante saber lo más que se pueda sobre el evento, enfatizó Stewart. Pregúntate: ¿está este evento organizado por una organización respetable? ¿Hay seguridad adecuada? Además, cuando ingreses al evento, mira a tu alrededor para identificar dónde están las salidas, para que puedas salir si es necesario.

3. Si te encuentras en una oleada de multitudes, ¿qué debes hacer?

Si estás en una gran multitud y notas que se siente realmente apretado hasta el punto en que se vuelve difícil moverse y respirar, te encuentras en una situación peligrosa, dijo Stewart. Estos son unos consejos importantes de supervivencia que debes tener en cuenta:

-- Levanta los brazos frente a ti, de forma similar a un boxeador. Esto creará espacio frente a ti para que puedas respirar.

--Mantente de pie. Si se te cae algo, es muy importante que no intentes recogerlo.

-- Muévete diagonalmente a través de la multitud hasta que puedas llegar a un lugar más seguro y menos lleno. Asegúrate de moverte en la misma dirección que la ola, no en su contra.

4. ¿Los equipos de emergencia entrenan para las oleadas de multitudes?

Stewart dice que es difícil para los equipos de emergencia entrenar para mitigar estos incidentes, porque es difícil predecir cuándo ocurrirán. Sin embargo, los equipos de emergencia entrenan sobre cómo ayudar después de que suceden tales incidentes.

