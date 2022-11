Condado de Los Ángeles recomendará uso de máscaras si los casos de COVID-19 aumentan

LOS ANGELES (KABC) -- A medida que nos acercamos a la temporada de invierno, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles advierten sobre un posible aumento de casos de COVID-19 debido a dos nuevas variantes del virus.

En la última semana, el condado de Los Ángeles ha reportado casi 1,300 nuevos casos de COVID-19 por día.

La tasa de infecciones también aumentó, alcanzando un promedio semanal de 86 casos por cada 100,000 habitantes la semana pasada, comparado a los 65 por cada 100,000 habitantes de hace dos semanas, según Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Si ese promedio aumenta a 100 casos por cada 100,000 residentes por semana, el condado nuevamente recomendará que las personas usen máscaras en los interiores. Actualmente, el uso de máscaras en los interiores es opcional, a menos de que un negocio opte por exigirlas.

Ferrer dijo que dos variantes del virus COVID recientemente identificadas, BQ.1 y BQ.1.1, están comenzando a propagarse más rápidamente en el condado.

Asimismo, los casos positivos de virus sincitial respiratorio, o RSV por sus siglas en inglés, aumentaron el 18% en la última semana. Esto significa que las camas de hospitales pediátricos podrían ser escasas si los casos entre los niños pequeños continúan aumentando.

Se acerca el Día de Acción de Gracias y si planea organizar una gran reunión, los funcionarios de salud pública le piden que tome precauciones.

"Todos podemos asegurarnos de hacer las cosas que sabemos que funcionan para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias," dijo Ferrer. "Lavarnos las manos, limpiar las superficies que usamos con frecuencia y quedarnos en casa si no nos sentimos bien".

City News Service contribuyó a este informe

