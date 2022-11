Tiendas minoristas del condado de Orange ven un aumento en robos antes de las fiestas navideñas

A medida que comienza la temporada de compras navideñas, el Departamento del Alguacil del condado de Orange advierte sobre un aumento en los robos en tiendas minoristas.

"En las últimas ocho semanas hemos arrestado a 14 personas que fueron responsables de más de 50 robos aquí en la ciudad de Mission Viejo", dijo Christopher McDonald, capitán del departamento del alguacil.

McDonald agregó que esos sospechosos también fueron responsables de robos en otros estados y condados, lo que resultó en unos $43,000 dólares de propiedad robada.

El departamento del alguacil dijo que están trabajando en colaboración con los oficiales de prevención de pérdidas en las tiendas minoristas para atrapar a los ladrones en el acto.

Mientras tanto, compradores como Lucas dicen que harán todo lo posible para evitar ser víctimas de robo.

"Nunca dejamos el carrito solo, especialmente con un bebé, y nos aseguramos de que nadie se nos acerque y si hay una gran multitud simplemente seguimos caminando", dijo Lucas.

McDonald dijo que es importante poner atención a su alrededor y reportar cualquier actividad sospechosa tan pronto como la vea.

