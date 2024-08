Acusan a asistente de maestro de Inglewood de sacarle un cuchillo a un alumno en patio de la escuela

This article can be read in English

INGLEWOOD, Calif. (KABC) -- Un estudiante de una secundaria de Inglewood dice que quedó traumado después de que el asistente de un maestro le sacó un cuchillo mientras estaba en el patio de la escuela.

Ricardo Sandoval dice que todavía está nervioso por lo que dice que le pasó en el patio de recreo en Beulah Payne STEAM Academy el lunes por la tarde.

Fue durante la educación física, dice, una pelota accidentalmente golpeó a un asistente de maestro en la cabeza en la escuela de Inglewood. El alumno de séptimo grado dice que cuando fue a recuperar la pelota, otro asistente de maestro se enfrentó a él.

Ricardo nos contó que el asistente le dijo "'Dame la pelota' y yo le dije '¿Por qué? Estamos jugando'. Le dije que había sido un accidente, que no era nuestra intención. Y fue entonces cuando sacó la navaja y me dijo que la iba a reventar".

El niño de 12 años nos contó que fue a ver a un guardia de seguridad del campus para contarle lo sucedido. Y luego llamó a su padre.

Raúl Sandoval cuenta que su hijo "me llamó diciendo que lo iban a apuñalar, esto y lo otro. Yo no sabía lo que pasaba, así que salí del trabajo y me fui a la escuela. Y anoche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama diciendo: "Papá, ¿puedo abrazarte?". Y tampoco me dejó dormir en toda la noche".

El distrito dice que tras una investigación, el asistente de maestro fue "aprehendido". No está claro si eso significa que puede enfrentarse a cargos criminales.

En una declaración escrita a Eyewitness News, un portavoz del Distrito Escolar Unificado de Inglewood dice: "Ayer el Distrito fue informado de un incidente que ocurrió en Beulah-Payne. Un asistente de educación especial contratado, no empleado por el Distrito, estuvo involucrado en una confrontación con un estudiante. En respuesta a esta alarmante situación, se contactó tanto con la Policía Escolar de Inglewood como con el Departamento de Policía de Inglewood. Tras una profunda investigación, el asistente fue detenido".

Los Sandoval dicen que el Departamento de Policía de Inglewood ha ofrecido los servicios de un terapeuta para ayudar a Ricardo a superar lo que le ocurrió.