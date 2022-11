Mujer de Upland crea altar en honor al Día de Los Muertos que ocupa toda la sala de su casa

UPLAND, Calif. (KABC) -- El altar del Día de los Muertos de Diana Fajardo se extiende por toda su sala y se divide en tres partes.

"Es la época del año en la que puedo traer a todos mis seres queridos", dijo Fajardo. "Se expandió porque tengo muchos familiares que han fallecido".

Fajardo, quien vive en Upland, dice que le toma alrededor de dos semanas para construir su altar y que le ayuda a reflexionar sobre los recuerdos que tiene de sus seres queridos.

"Siento sus almas. Los siento en mi corazón. Los siento a mi alrededor", explicó Fajardo.

Su altar no siempre ha sido tan grande. Su primera ofrenda fue en una mesa pequeña hace casi 15 años. Fue en honor a su hermano Jerry Fajardo, quien murió en 2006.

Fajardo dice que su prima, Cynthia McGuire, le enseño como hacer un altar que la ayudó a sobrellevar la muerte de su hermano.

"Aprendí a alegrarme y celebrar", dijo Fajardo. "Ya no es triste".

