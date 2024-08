Ex intérprete de Shohei Ohtani se entrega a las autoridades federales por fraude bancario

LOS ÁNGELES (KABC) -- El ex intérprete de Shohei Ohtani se encuentra bajo custodia federal tras entregarse a las autoridades el viernes por la mañana, un día después de ser acusado de fraude bancario por el presunto robo de más de 16 millones de dólares de la cuenta bancaria del bateador de los Dodgers para cubrir lo que, según los fiscales, era el "insaciable apetito" del intérprete por las apuestas deportivas ilegales.

Ippei Mizuhara, de 39 años, fue llevado a un tribunal federal del centro de Los Ángeles el viernes por la tarde, vestido de traje pero con grilletes en los tobillos. La jueza magistrada de EE.UU. Maria A. Audero accedió en el tribunal a que se le quitaran los grilletes.

Audero aprobó la libertad de Mizuhara bajo fianza no garantizada de $25,000 dólares y fijó la comparecencia para el 9 de mayo. Audero señaló que Mizuhara no tiene antecedentes penales y que está vinculado a la zona.

La jueza ordenó a Mizuhara no viajar fuera de la zona y no tener ningún contacto con Ohtani. También se le prohibió participar en cualquier forma de apuestas o asociarse con casas de apuestas de cualquier tipo.

Audero también ordenó a Mizuhara asistir a sesiones de tratamiento para la adicción a las apuestas, algo que su abogado, Michael Freedman, dijo que "tiene toda la intención'' de hacer.

Mizuhara habló poco durante la comparecencia, respondiendo "sí'' cuando se le preguntó si comprendía los cargos que se le imputaban y asintiendo con la cabeza a las condiciones de su puesta en libertad.

Mizuhara podría enfrentarse a una pena de hasta 30 años de prisión federal si es declarado culpable del cargo de fraude bancario.

En una conferencia de prensa el jueves, el fiscal federal Martin Estrada dijo que Mizuhara tenía un acceso único a Ohtani y sus asuntos personales debido a su relación con el bateador, para quien trabajó como intérprete desde que Ohtani se unió a la organización de los Angels hace seis años. En ese puesto, ayudó a Ohtani a abrir una cuenta bancaria en Arizona, que con el tiempo se convirtió en la fuente de transferencias bancarias para la operación de apuestas ilegales, dijo Estrada.

Los fiscales dijeron que Ohtani "es considerado una víctima en este caso".

"No hay pruebas que indiquen que el Sr. Ohtani autorizara los más de 16 millones de dólares en transferencias desde su cuenta a las casas de apuestas", dijo Estrada, añadiendo que Ohtani ha estado cooperando plenamente con los investigadores.

"Nuestra investigación ha revelado que, debido a la posición de confianza que (Mizuhara) ocupaba con el Sr. Ohtani, el Sr. Mizuhara tenía un acceso único a las finanzas del Sr. Ohtani", dijo Estrada, añadiendo que "usó y abusó de esa confianza para aprovecharse del Sr. Ohtani".

La denuncia penal -que detalla la estafa a través de mensajes de texto, registros financieros y grabaciones de llamadas telefónicas- mostraba que incluso Mizuhara sabía que el juego había terminado. En un mensaje enviado a su casa de apuestas ilegales el 20 de marzo, el día en que Los Angeles Times y ESPN dieron a conocer la noticia de la investigación, escribió: "Técnicamente sí le robé. Se acabó para mí".

El abogado de Mizuhara, Michael G. Freedman, declinó hacer comentarios el jueves.

La magnitud del robo sorprendió a la comunidad deportiva, pero también absolvió a Ohtani de toda culpa en el mayor escándalo de apuestas del béisbol desde que Pete Rose fuera expulsado de por vida. Las Grandes Ligas (MLB por sus siglas en inglés) abrió su propia investigación después de que la controversia saliera a la luz el mes pasado, y los Dodgers despidieron inmediatamente a Mizuhara.

"Dada la información revelada (el jueves), y otra información que ya hemos recopilado, esperaremos hasta la resolución del proceso penal para determinar si se justifica una investigación adicional", dijo la MLB en un comunicado.

Las reglas de la MLB prohíben a los jugadores y a los empleados de los equipos apostar -incluso legalmente- en béisbol. La MLB también prohíbe apostar en otros deportes con casas de apuestas ilegales o extranjeras.

Ohtani dejó los Angels en diciembre para firmar un contrato récord de $700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers. Ohtani y Mizuhara habían sido compañeros cotidianos desde que Ohtani se unió a los Angels en 2018. Los salarios de Ohtani en el béisbol antes del acuerdo con los Dodgers sumaron alrededor de $40 millones de dólares, aunque también se espera que gane decenas de millones al menos en endosos cada año.

Los investigadores federales dicen que Mizuhara hizo alrededor de 19,000 apuestas entre diciembre de 2021 y enero de 2024, casi 25 apuestas por día en promedio. Las apuestas variaban entre unos $10 y $160,000 dólares por apuesta, con un promedio de unos $12,800 dólares. Estrada dijo que los investigadores no encontraron ninguna prueba de que Mizuhara hubiera apostado al béisbol.

Mientras que las apuestas ganadoras de Mizuhara sumaron más de $142 millones de dólares, que ingresó en su propia cuenta bancaria y no en la de Ohtani, sus apuestas perdedoras rondaron los $183 millones de dólares, una pérdida neta de casi $41 millones.

En una ocasión, el corredor de apuestas no pudo contactar a Mizuhara y amenazó con acercarse a Ohtani, identificado como Víctima A en la denuncia penal.

"Hola Ippie, son las 2 del viernes. No sé por qué no me devuelves las llamadas. Estoy aquí en Newport Beach y veo a (la Víctima A) paseando a su perro", escribió el corredor de apuestas a Mizuhara el 17 de noviembre de 2023. "Voy a acercarme a hablar con él y preguntarle cómo puedo ponerme en contacto con usted ya que no responde. Por favor, llámeme inmediatamente".

El presunto fraude también abarcaba el lucrativo mercado de memorabilia. Los investigadores incautaron unas 1,000 tarjetas de béisbol coleccionables, entre ellas de jugadores como Yogi Berra, y descubrieron aproximadamente $325,000 dólares en transacciones a minoristas en línea entre enero y marzo. Las autoridades creen que Mizuhara compró las tarjetas en los sitios con la intención de revenderlas más tarde.

Los informes contradictorios sacudieron el comienzo de la temporada de béisbol el mes pasado, lo que provocó una rápida actuación para presentar la acusación.

"Entendimos que este caso tenía un gran interés público", declaró Estrada.

Mizuhara declaró a ESPN el 19 de marzo que Ohtani pagó sus deudas de juego a petición del intérprete, y que las apuestas se referían al fútbol internacional, la NBA, la NFL y el fútbol universitario.

Pero ESPN dijo que Mizuhara cambió su historia al día siguiente, diciendo que Ohtani no tenía conocimiento de las deudas de apuestas y no había transferido ningún dinero a las casas de apuestas.

Ohtani dijo que se enteró por primera vez del problema de juego de Mizuhara durante una reunión del equipo después de la victoria de los Dodgers el 20 de marzo sobre los Padres de San Diego en Seúl, durante el primer partido de la MLB en Corea del Sur. El LA Times y ESPN publicaron sus historias horas después.

Cinco días después, Ohtani declaró en una rueda de prensa en el estadio de los Dodgers que nunca apostó en deportes ni pagó conscientemente las deudas de apuestas acumuladas por su intérprete. Responsabilizó por completo a Mizuhara y refutó las versiones contradictorias del intérprete sobre si Ohtani había pagado las deudas de juego de Mizuhara.

"Estoy muy triste y conmocionado porque alguien en quien confiaba haya hecho esto", declaró la estrella japonesa a través de un nuevo intérprete.

"Ippei ha estado robando dinero de mi cuenta y ha estado diciendo mentiras", dijo Ohtani. "Nunca he apostado en deportes ni he enviado dinero voluntariamente a la casa de apuestas".

Según la denuncia penal, el caso Mizuhara se derivaba de una investigación más amplia de organizaciones ilegales de apuestas deportivas que operaban en el sur de California y del lavado de dinero obtenido a través de casinos de Las Vegas.

"Hasta la fecha, estas investigaciones han dado lugar a cargos penales y/o condenas de 12 acusados y una empresa de servicios monetarios, así como a acuerdos de no enjuiciamiento con dos casinos de Las Vegas", dice la denuncia. "Las investigaciones siguen en curso y tienen múltiples objetivos, no todos ellos relacionados entre sí".

The Associated Press y City News Service contribuyeron a este informe.