Muere estudiante de preparatoria tras tiroteo en una fiesta de Halloween en Inland Empire

BLOOMINGTON, Calif. (KABC) -- Un adolescente de Inland Empire murió después de un tiroteo en una fiesta de Halloween a la que asistieron cientos de personas.

La fiesta se llevó a cabo el lunes por la noche en una vecindad de Bloomington. Los vecinos describieron la fiesta como un "evento disruptivo", ruidosa y con automóviles y fiesteros por todas partes.

El departamento del alguacil estimó que unas 300 personas asistieron a la fiesta.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 3 a.m., según los investigadores. Los agentes del alguacil respondieron a la escena y encontraron a un adolescente con heridas de bala. La víctima fue trasladada a un hospital donde lamentablemente murió.

El director de la preparatoria Alta Loma en Rancho Cucamonga identificó a la víctima como su estudiante de segundo año, Robert "Robbie" Plyley. También dijo que había consejeros y terapeutas disponibles para los estudiantes.

"Robert era un joven maravilloso y toda nuestra escuela y la comunidad del Distrito sentirán profundamente su pérdida", dijo Mathew Holton, superintendente del Distrito de Escuelas Secundarias Chaffey Joint Union.

Los detectives permanecieron en la escena el martes buscando posible evidencia. Se podían ver botellas, tazas, zapatos, partes de disfraces de Halloween e incluso cargadores de teléfono a lo largo de un tramo de 300 pies de Geronimo Avenue.

Se desconocen las circunstancias que llevaron al tiroteo. No se dieron a conocer detalles sobre el sospechoso o sospechosos.

La investigación continúa. Cualquier persona con información debe llamar al Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino.

Would you like to read this story in English? Click here