Muere perro policía tras permanecer horas dentro de un automóvil caliente, según demanda contra LASD

LOS ANGELES (KABC) -- Un perro policía murió después de que supuestamente permaneció horas dentro de un automóvil caliente, según una demanda contra el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

El teniente de LASD, Joseph Garrido, está demandando al departamento del alguacil por acusaciones que enfrentó represalias cuando trató de plantear preguntas sobre la muerte del perro policía Spike en 2020.

El abogado de Garrido, Vincent Miller, dice que el canino murió del sobrecalentamiento y que cuando Garrido exigió que se hiciera una investigación sobre ello, fue ignorado por el departamento.

También dice que Garrido planteó preguntas sobre millones de dólares que supuestamente se les debe a los miembros de la Oficina de Ejecución Especial del alguacil.

Garrido alega en su demanda que el departamento retuvo su sueldo como parte de esas represalias y fue sujeto a una investigación criminal por supuestamente usar un vehículo del alguacil por razones personales. También dice que ha sido el objeto de represalias por apoyar a otro candidato para el puesto electo del alguacil que no es Alex Villanueva.

El departamento del alguacil dice que no puede comentar sobre demandas pendientes.

Miller dice que Garrido sigue empleado por el departamento pero que no ha regresado al trabajo.

