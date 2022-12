Dueño de perro chihuahua lucha contra puma tras ataque a su mascota en Silver Lake

SILVER LAKE, LOS ANGELES (KABC) -- Un residente de Silver Lake confrontó un puma afuera de su casa que atacó e hirió a su perro pequeño en una lucha de vida o muerte.

Se cree que el puma, también conocido como león de montaña, es el famoso P-22.

René Astorga dice que estaba sacando a pasear a su chihuahua llamado Taz el viernes por la noche. Estaban a solo 15-20 pies de la puerta de su casa cuando vio a un animal que venía hacia ellos. Dice que al principio lo confundió con un perro grande.

El felino se aferró al cuello de su perro.

Astorga dice que fue en ese momento cuando, sin soltar la correa, empezó a golpear y a patear al puma hasta que soltó a Taz. Recogió a su mascota rápidamente y corrió dentro de la casa.

Él dice que más tarde el Servicio de Parques Nacionales le dijo que el puma era de hecho P-22.

Taz tuvo que recibir varias puntadas por heridas en el cuello y en todo el cuerpo. Fue un gran alivio para Astorga cuando el veterinario le dijo que Taz sobreviviría y se recuperaría.

Se ha creado una página GoFundMe para ayudar a la familia con las cuentas del veterinario de Taz.

Valerie Castaneda estaba dentro de la casa en el momento del ataque y se sorprendió al escuchar a Astorga gritar y luego regresar a la casa con sangre en toda su camisa blanca y su perro llorando.

"Él es mi héroe", dijo Castaneda. "Salvó a nuestro cachorrito y luchó contra P-22 y ganó".

La pareja dice que nunca imaginaron que un puma sería una preocupación en su calle. Dicen que van a tomar más precauciones de aquí en adelante y quieren asegurarse de que sus vecinos también lo hagan. Dicen que harán ruido cuando salgan para asustar a cualquier animal que esté cerca y estarán más conscientes de su alrededor.

P-22 es uno de los pumas más conocidos de Los Ángeles y, a menudo, se le ve vagando por los vecindarios y patios alrededor de Griffith Park y Hollywood Hills.

Otro residente reportó un encuentro cercano con P-22 a principios de esta semana.

Hace solo dos semanas, expertos en vida silvestre confirmaron que P-22 atacó y mató a un perro chihuahua cerca del embalse de Hollywood.

Pero dicen que este tipo de ataques son raros. P-22 normalmente caza venados y coyotes.

