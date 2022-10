Video capta a mujer armada rompiendo ventanas de una casa de Pasadena mientras dormía un bebe

PASADENA, Calif. (KABC) -- Una familia que recientemente se mudó a su nuevo hogar en Pasadena ahora teme por su seguridad después de que una mujer armada con una piqueta apareció en la puerta de su casa y comenzó a romper las ventanas.

El incidente ocurrió el lunes en la cuadra 1700 de Asbury Drive y fue captado en video.

El propietario, Arman Tchoukadarian, le dijo a ABC7 que su suegra estaba cuidando a su hija de 6 semanas quien dormía junto a una ventana.

Tchoukadarian dice que recibió una alerta de su cámara de seguridad y se horrorizo por lo que vio.

El video muestra a la sospechosa, quien fue identificada como Beverly Baker, de 65 años, caminar hacia la casa y comenzar a romper varias ventanas con una piqueta. También se puede escuchar a una mujer gritar en el fondo.

"El primer instinto de mi suegra fue agarrar al bebé", dijo Tchoukadarian. "Fue un milagro que reaccionara lo suficientemente rápido o de lo contrario mi hija estaría muerta".

Baker huyó de la escena antes de que llegara la policía, pero con la ayuda de los vecinos, los oficiales pudieron encontrarla y arrestarla después de un enfrentamiento que duró 30 minutos, según los investigadores.

Tchoukadarian dice que Baker destruyó ocho ventanas y ahora su casa está cerrada con tablones mientras él y su familia se quedan en otro lugar.

Se estima que la cantidad de daños causados por Baker es alrededor de $20,000 dólares, según los investigadores.

La policía dice que Baker es dueña de una propiedad en el área cerca a la casa de Tchoukadarian, pero que no parece que hubiera ninguna relación entre la sospechosa y las víctimas.

El comandante de la policía de Pasadena, Bill Grisafe, dijo que parece que Baker estaba "sufriendo algún tipo de crisis de salud mental", aunque eso no ha sido confirmado.

Tchoukadarian dijo que está tratando de obtener una orden de restricción contra Baker lo más pronto posible.

Would you like to read this story in English? Click here