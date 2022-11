Esto es lo que debe hacer si su vehículo resulta dañado durante persecuciones policiales

LOS ANGELES (KABC) -- Varios conductores inocentes en el sur de California se convirtieron en daños colaterales durante una persecución peligrosa el miércoles.

El sospechoso, Johnny Anchondo, de 32 años, se robó por lo menos tres vehículos y chocó contra varios otros autos durante la persecución en los condados de Orange y Los Ángeles.

Mark Friedlander del Instituto de Información de Seguros, una organización de investigación y educación del consumidor enfocada en ayudar a los consumidores a comprender mejor la cobertura de seguros, dijo que habrá muchas víctimas que necesitarán presentar reclamos.

Friedlander dice que las personas a las que se les daña su propiedad en una persecución deben presentar un informe policial y comunicarse con su compañía de seguros de inmediato para iniciar el proceso de reclamo.

"Si su vehículo fue robado o fue chocado por este conductor que huía, usted es víctima de un crimen", dijo Friedlander.

Friedlander también dice que los conductores no tendrán suerte en obtener algo de un sospechoso, especialmente si no tiene seguro. Dijo que es muy importante que las personas tengan cobertura de "automovilista sin seguro" en su seguro de auto.

Matt Sab, quien es el CEO de MIS Insurance Services, dice que la cobertura contra todo riesgo y choques, o colisión, también ayuda a proteger a los conductores.

"En California, tenemos la suerte de estar en un estado en el que las compañías de seguros no pueden aumentar sus tarifas por accidentes sin culpa", dijo Sab.

Los expertos dicen que es importante saber qué tipo de cobertura de auto tiene antes de que suceda algo grave porque entonces será demasiado tarde.

