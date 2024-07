Fanáticos de Jenni Rivera recuerdan a la cantante tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama

HOLLYWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- Jenni Rivera, también conocida como "La Diva de la Banda" recibió su estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood frente Captiol Records el jueves.

Vine Street se cerró con fanáticos que llegaron desde muy temprano para poder ser unos de los primeros en ver la estrella ser develada.

"Fue una cosa muy hermosa, un logro muy grande que va existir por muchos años", Pedro Rivera, padre de Jenni le dijo a ABC7 en exclusiva.

La mayoría de los asistentes dijeron tener una conexión especial con la cantante.

"Jenni, adelantada a su época triunfó en un género dominado por hombres", Gloria Trevi dijo durante la ceremonia. "Puso en alto la valentía de las mujeres. Se impuso con su legado musical y su historia personal y por eso ella es inolvidable e irrepetible".

Jaqueline Váldez, de Long Beach, no fue a trabajar para poder rendirle homenaje a Jenni.

Valdez llegó a la ceremonia para celebrar el "triunfo" de la cantante vestida como Jenni, con un vestido similar al que uso la cantante en el video musical de su canción "Basta Ya". Ella dijo que imita a la cantante en honor a ella y todos sus logros a lo largo de su carrera artística.

"Mi motivo de estar aquí, te llegas a encontrar con personas que han sido mucha pieza en tu vida. Ahora que miras a Jenni Rivera y miras atrás cuanto lucho y cuanto pudo alcanzar, llegar tan grande, eso es inspiración". Váldez dijo.

Además, Váldez compartió que tuvo la dicha de poder conocer a la artista en persona antes de que falleciera.

Pero Váldez no fue la única que tuvo la oportunidad de conocer a Jenni. Victoria Varakat pudo convivir con ella cuando la cantante se presentó en Los Ángeles. Varakat llegó a la ceremonia con una foto autografiada de ella y Jenni.

Pero ella le rinde homenaje de una manera diferente -- con un tatuaje.

"Es algo muy especial para mí, el cual me encanta", Varakat dijo. "Desde 1993 soy fanática de Jenni Rivera. He conocido mucho de ella, he hablado con ella, me la he pasado con ella, es algo increíble".

El olvido nunca llegará para Flor quien se apellida Rivera y comparte su cumpleaños con Jenni -- el 2 de julio.

"Mi mamá también fue una fan de Jenni Rivera, asi que the legacy continues", dijo.