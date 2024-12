Habla la esposa del pasajero acusado de intentar desviar vuelo de Volaris hacia EEUU

By

GUADALAJARA (KABC) -- El pasajero que presuntamente intentó secuestrar un avión de Volaris y desviarlo hace los Estados Unidos el domingo fue hospitalizado tras ser arrestado, según informó la Fiscalía General de la República. Familiares han estado pendiente de la salud física y emocional del sujeto tras ser hospitalizado.

El hombre fue identificado por las autoridades como Mario. Las autoridades dijeron que aproximadamente a una hora de haber despegado, el hombre sujetó un bolígrafo contra el cuello de un sobrecargo e intentó ingresar a la cabina del piloto.

La Secretaría de Seguridad y Protección agregó que, al momento de despegar, el sujeto recibió un mensaje de muerte si viajaba a Tijuana.

El vuelo que despegó de Guanajuato con destino a Tijuana tuvo que ser desviado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara donde Mario fue arrestado, según las autoridades. Pero antes de su arresto, Mario se lanzó hacia la puerta para intentar salirse y llevarse un sobrecargo a la fuerza, dijo un pasajero a ABC7.

Más: Pareja de Ontario recuerda el intento de secuestro de un vuelo: 'Pensé que íbamos a morir'

Una pareja de Ontario describe el aterrador momento en que un pasajero de un vuelo en el que viajaban intentó secuestrar el avión y desviarlo a Estados Unidos.

"Una crisis nerviosa, eso fue lo que paso de tanto que él ha pasado porque nadie conoce nuestra historia," dijo a Telediario Guadalajara la esposa de Mario, que quiso permanecer en el anonimato por cuestiones de seguridad.

Mientras Mario viajaba en la patrulla de la Guardia Nacional, presuntamente intentó conseguir el arma de uno de los agentes. Esto causó que el agente perdiera el control y chocara el vehículo.

Imágenes proporcionadas por Telediario Guadalajara muestra al vehículo con daño hace el frente.

Agentes de la Guardia Nacional y Mario fueron trasladados a un hospital tras sufrir heridas. La condición de los agentes tanto como la de Mario no se dio a conocer, pero la esposa de Mario dijo que él se encontraba moreteado y entubado.

"Quiero verlo, quiero estar con él para que él me escuche y le eche ganas", dijo su esposa quien asegura que no ha visto a su esposo desde el domingo porque agentes de la Guardia Nacional no la dejan ingresar al centro médico.

Su esposa dijo que Mario frecuentemente viajaba a los Estados Unidos por cuestiones laborales, pero no especificó que labores hacía. Al ser cuestionada por reporteros fuera del centro médico, pidió protección para su familia y comprensión ante la situación que enfrentan.

"Nosotros estamos huyendo de amenazas y no puedo decir más", dijo la mujer. "Él es un hombre trabajador, un hombre que ama a su familia, que la quiere. Y si el hizo esto es para que no se escuchen realmente lo que estamos pasando".