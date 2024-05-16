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Halle Bailey, 'The Little Mermaid' among BET Awards nominees

BET Awards honors the best in music, movies and sport

ByGina Sirico OTRC logo
Thursday, May 16, 2024 10:45PM
'The Little Mermaid' makes its Disney+ debut
After a successful run at the global box office, Disney's "The Little Mermaid" will finally make its streaming debut on Disney+.

Halle Bailey is adding to her accolades. The actress and singer is nominated for two BET Awards, one for the Dr Bobby Jones Best Gospel/Inspiration Awards for her song, "Angel" and she earned a Best Actress nod for "The Little Mermaid." The movie also has a nomination.

Angela Bassett, Ayo Edebiri, Damsen Idris and Anthony Mackie are also up for BET Awards.

On the music side, Drake has seven nominations, Nicki Minaj earned six. J.Cole, Sexyy Red, SZA and Victoria Monét have five noms. And 21 Savage, Beyoncé, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Tyla and Usher are tied with four nominations.

Coco Gauff, Naomi Osaka and Simone Biles are among the nominees for Sportswoman of the year.

Jalen Hurts, LeBron James and Patrick Mahomes are among the nominees for Sportsman of the year.

The BET Awards will be held June 30.

The full list of nominees is below.

"BET AWARDS" NOMINEES

Album of the Year

11:11 - CHRIS BROWN

A GIFT & A CURSE - GUNNA

AMERICAN DREAM - 21 SAVAGE

COMING HOME - USHER

FOR ALL THE DOGS (SCARY HOURS EDITION) - DRAKE

JAGUAR II - VICTORIA MONÉT

MICHAEL - KILLER MIKE

PINK FRIDAY 2 - NICKI MINAJ

Best Female R&B/Pop Artist

BEYONCÉ

COCO JONES

DOJA CAT

H.E.R.

MUNI LONG

SZA

TYLA

VICTORIA MONÉT

Best Male R&B/Pop Artist

BRENT FAIYAZ

BRYSON TILLER

BURNA BOY

CHRIS BROWN

DRAKE

FRIDAYY

OCTOBER LONDON

USHER

Best Group

$, YE, TY DOLLA $IGN

2 CHAINZ & LIL WAYNE

41

BLXST & BINO RIDEAUX

CITY GIRLS

FLO

MAVERICK CITY MUSIC

WANMOR

Best Collaboration

ALL MY LIFE - LIL DURK FEAT. J. COLE

AMERICA HAS A PROBLEM (REMIX) - BEYONCÉ FEAT. KENDRICK LAMAR

BARBIE WORLD - NICKI MINAJ & ICE SPICE (WITH AQUA)

BONGOS - CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION

CARNIVAL - $, YE, TY DOLLA $IGN FEAT. RICH THE KID, PLAYBOI CARTI

DON'T PLAY WITH IT (REMIX) - LOLA BROOKE FEAT. LATTO & YUNG MIAMI

EVERYBODY - NICKI MINAJ FEAT. LIL UZI VERT

GOOD GOOD - USHER, SUMMER WALKER & 21 SAVAGE

RICH BABY DADDY - DRAKE FEAT. SEXYY RED & SZA

Best Female Hip Hop Artist

CARDI B

DOJA CAT

GLORILLA

ICE SPICE

LATTO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

SEXYY RED

Best Male Hip Hop Artist

21 SAVAGE

BURNA BOY

DRAKE

FUTURE

GUNNA

J. COLE

KENDRICK LAMAR

LIL WAYNE

Video of the Year

AGORA HILLS - DOJA CAT

ALL MY LIFE - LIL DURK FEAT. J. COLE

BARBIE WORLD - NICKI MINAJ & ICE SPICE (WITH AQUA)

BONGOS - CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION

FIRST PERSON SHOOTER - DRAKE FEAT. J. COLE

GOOD GOOD - USHER, SUMMER WALKER & 21 SAVAGE

ON MY MAMA - VICTORIA MONÉT

RICH BABY DADDY - DRAKE FEAT. SEXYY RED & SZA

Video Director of the Year

BENNY BOOM

CHILD.

COLE BENNETT

DAVE MEYERS

JANELLE MONÁE & ALAN FERGUSON

OFFSET

TEMS

TYLER, THE CREATOR

Best New Artist

41

4BATZ

AYRA STARR

BOSSMAN DLOW

FRIDAYY

OCTOBER LONDON

SEXYY RED

TYLA

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

AWARD ALL OF THE GLORY - SHIRLEY CAESAR

ALL THINGS - KIRK FRANKLIN

ANGEL - HALLE BAILEY

COME JESUS COME - CECE WINANS

DO YOU BELIEVE IN LOVE? - ERICA CAMPBELL

GOD PROBLEMS - MAVERICK CITY MUSIC, NAOMI RAINE & CHANDLER MOORE

ME & U - TEMS

TRY LOVE - KIRK FRANKLIN

Viewer's Choice Award

AGORA HILLS - DOJA CAT

ALL MY LIFE - LIL DURK FEAT. J. COLE

GUNNA - FUKUMEAN

LOVIN ON ME - JACK HARLOW

MADE FOR ME - MUNI LONG

ON MY MAMA - VICTORIA MONÉT

RICH BABY DADDY - DRAKE FEAT. SEXYY RED & SZA

SENSATIONAL - CHRIS BROWN FEAT. DAVIDO & LOJAY

TEXAS HOLD 'EM - BEYONCÉ

WATER - TYLA

Best International Act

ASAKE (Africa)

AYA NAKAMURA (France)

AYRA STARR (Africa)

BK' (Brazil)

CLEO SOL (UK)

FOCALISTIC (Africa)

KAROL CONKÁ (Brazil)

RAYE (UK)

TIAKOLA (France)

TYLA (Africa)

Viewer's Choice: Best New International Act

BELLAH (UK)

CRISTALE (UK)

DUQUESA (Brazil)

HOLLY G (France)

JUNGELI (France)

MAKHADZI (Africa)

ORUAM (Brazil)

SEYI VIBEZ (Africa)

TYLER ICU (Africa)

BET Her

16 CARRIAGES- BEYONCÉ

BLESSINGS -NICKI MINAJ FEAT. TASHA COBBS LEONARD

COMMAS -AYRA STARR

FLY GIRL - FLO FEAT. MISSY ELLIOTT

HISS- MEGAN THEE STALLION

ON MY MAMA - VICTORIA MONÉT

SATURN - SZA

YEAH GLO! - GLORILLA

Best Movie

AMERICAN FICTION

BOB MARLEY: ONE LOVE

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

THE BOOK OF CLARENCE

THE COLOR PURPLE

THE EQUALIZER 3

THE LITTLE MERMAID

Best Actor

ANTHONY MACKIE

COLMAN DOMINGO

DAMSON IDRIS

DENZEL WASHINGTON

DONALD GLOVER

IDRIS ELBA

JEFFREY WRIGHT

LAKEITH STANFIELD

Best Actress

ANGELA BASSETT

AYO EDEBIRI

COCO JONES

DANIELLE BROOKS

FANTASIA

HALLE BAILEY

ISSA RAE

REGINA KING

YoungStars Award

AKIRA AKBAR

BLUE IVY CARTER

DEMI SINGLETON

HEIRESS DIANA HARRIS

JABRIA MCCULLUM

JALYN HALL

LEAH JEFFRIES

VAN VAN

Sportswoman of the Year Award

A'JA WILSON

ANGEL REESE

COCO GAUFF

FLAU'JAE JOHNSON

JUJU WATKINS

NAOMI OSAKA

SHA'CARRI RICHARDSON

SIMONE BILES

Sportsman of the Year Award

ANTHONY EDWARDS

GERVONTA DAVIS

JALEN BRUNSON

JALEN HURTS

KYRIE IRVING

LEBRON JAMES

PATRICK MAHOMES

STEPHEN CURRY

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