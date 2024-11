Lanzan objetos a la cancha durante encuentro entre México y Honduras de la Concacaf Nations League

HONDURAS -- No importan los nombres, con Lozano o con el 'Vasco', México de nuevo pierde en Honduras por 2-0 y tiene que resolver la eliminatoria de cuartos de final de la Concacaf Nations League en el Nemesio Díez.

En redes sociales, circulan videos en los que se ve a la afición de Honduras, en el Estadio Francisco Morazán, agrediendo al entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre.

Una de las particularidades del Estadio Francisco Morazán es su proximidad con la cancha, lo que provoca que haya contacto con jugadores y cuerpo técnico rivales. Ese fue uno de los factores por los que Honduras eligió esa plaza para recibir a México.

En redes sociales, hay videos en los que se ve cómo los aficionados de Honduras avientan objetos a la cancha, particularmente hacia el área técnica en la que se encuentra Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana. Además de los objetos, también se ve que los seguidores de Honduras lanzan insultos en contra del entrenador mexicano.

Desde los días previos se había manejado que el juego entre México y Honduras era como una "guerra", mientras que el entrenador del equipo mexicano descartó ese adjetivo y aseguró que había sido tratado sin hostilidad en su visita a Honduras.

"Sabes lo que es hostilidad, una cosa es que la afición rival apoye al equipo y te abuchee, es normal. Estás jugando para el América, vas a Mazatlán, seguramente te silbaron. Pienso que eso es el deporte, desde que son chavos, están acostumbrados a jugar de local y visitante. La afición hondureña hará su trabajo, dentro de un reglamento. Esos tiempos en los que no había VAR ya terminaron, hoy con tantas cámaras, es lo que menos me preocupa. En el juego es inherente, estoy tranquilo. Salvo el himno, que supongo respetaran, todo lo demás serán abucheos", comentó Javier Aguirre, previo al partido contra Honduras.

En el Estadio Francisco Morazán, el técnico de la Selección Mexicana sintió el ambiente en contra de su equipo y de él mismo, al grado que tuvo que ir a denunciar que le estaban lanzando objetos al cuerpo arbitral.

¿Por qué Chino Huerta tuvo recibimiento hostil en Honduras?

César Huerta tuvo un recibimiento hostil en San Pedro Sula, entre gritos e insultos, debido a unas declaraciones que emitió en junio pasado sobre el país centroamericano y su futbol.

Desde la llegada de México a Honduras, algunos aficionados catrachos se dieron cita en el hotel de concentración del combinado mexicano gritaron consignas contra el delantero de Pumas, incluida la frase "te vas a tragar tus palabras".

El 'Chino' fue titular en el esquema de Javier Aguirre para enfrentar la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero desde que pisó la cancha del Estadio Francisco Morazán fue abucheado por los seguidores hondureños, quienes no le dieron tregua tras los dichos a mitad de año.

¿Qué dijo el 'Chino' Huerta sobre Honduras?

En junio de este año y tras la goleada que sufrió México 0-4 ante Uruguay en un partido amistoso, el 'Chino' declaró ante los medios de comunicación que prefería tener ese tipo de derrotas que jugar partidos ante rivales centroamericanos y nombró, precisamente, a Honduras como un ejemplo de dicha situación.

"Muchas cosas por mejorar, en la cancha se evidencia todo, mejorar mucho y estar al nivel de este tipo de equipos, prefiero estos partidos que ir a ganar contra Honduras", sentenció César Huerta el pasado 6 de junio.

Estas palabras no fueron bien recibidas por la afición hondureña e, incluso, Reinaldo Rueda, director técnico de Honduras, manifestó que si bien México es una potencia en la Concacaf, deben ser humildes.

"Todos reconocemos el potencial de México. Es natural, una cultura futbolística, sede de dos Mundiales, que tiene una gran infraestructura, los jugadores que tiene, admirarlos y tratar de acercarse a ellos. Hay que ser humildes en la grandeza, es lo que siempre me han enseñado, no mirar a nadie, no subvalorar, cada quien si no tiene su comportamiento", dijo el timonel.