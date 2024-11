Lista de nominados a los Grammy incluye a Shakira, Peso Pluma y Bad Bunny

Las nominaciones a los premios Grammy 2025 se anunciaron el viernes y Beyoncé lidera la competencia.

Recibió 11 nominaciones, incluidas las de álbum, canción y grabación del año por la música de "Cowboy Carter", su tan esperado álbum country.

Post Malone también recibió nominaciones en las categorías de country, incluidas nominaciones por "I Had Some Help", que le otorgan a su colaborador Morgan Wallen sus primeras nominaciones al Grammy.

Otras menciones notables incluyen a las recién llegadas Sabrina Carpenter y Chappell Roan, que también obtuvieron sus primeras nominaciones. Billie Eilish obtuvo varias nominaciones, incluida la de álbum del año.

Taylor Swift, también competirá por varios premios importantes.

La lista completa de ganadores puede consultarse aquí.

A continuación, una lista parcial de los nominados a la 67 edición anual de los Premios Grammy, que se llevará a cabo el 2 de febrero en Los Ángeles:

Álbum del año

André 3000 - "New Blue Sun"

Beyoncé - "Cowboy Carter"

Billie Eilish - "Hit Me Hard and Soft"

Chappell Roan - "The Rise and Fall of a Midwest Princess"

Charli XCX -"Brat"

Jacob Collier - "Djesse Vol. 4"

Sabrina Carpenter - "Short n' Sweet"

Taylor Swift - "The Tortured Poets Department"

Grabación del año

Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)"

Billie Eilish -"Birds of a Feather"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With a Smile"

Taylor Swift - "Fortnight" [ ft. Post Malone ]

Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Sabrina Carpenter -"Please Please Please"

Beyoncé - "Texas Hold 'Em"

Mejor nuevo artista

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Canción del año (premio a los compositores)

The Beatles - "Now and Then"

Beyoncé -"Texas Hold 'Em"

Billie Eilish - "Birds of a Feather"

Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"

Charli XCX - "360"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Sabrina Carpenter - "Espresso"

Taylor Swift Featuring Post Malone - "Fortnight"

Mejor álbum de pop latino

Anitta - "Funk Generation"

Luis Fonsi - "El viaje"

Kany García - "García"

Shakira - "Las mujeres ya no lloran"

Kali Uchis - "Orquídeas"

Mejor álbum de música urbana latina

Bad Bunny - "nadie sabe lo que va a pasar mañana"

J Balvin - "Rayo"

Feid - "Ferxxocalipsis"

Residente - "Las letras ya no importan"

Young Miko - "att."

Mejor álbum de rock o música alternativa latina

El David Aguilar - "Compita del destino"

Cimafunk - "Pa' tu cuerpa"

Mon Laferte - "Autopoiética"

Nathy Peluso - "Grasa"

Rawayana - "¿Quién trae las cornetas?"

Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana)

Chiquis - "Diamantes"

Carín León - "Boca Chueca, Vol. 1"

Peso Pluma - "ÉXODO"

Jessi Uribe - "De lejitos"

Mejor álbum latino tropical

Marc Anthony - "MUEVENSE"

Sheila E. - "Bailar"

Juan Luis Guerra 4.40 - "Radio Güira"

Tony Succar, Mimy Succar - "Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)"

Kiki Valera - "Vacilón Santiaguero"

Mejor interpretación pop solista

Beyoncé - "Bodyguard"

Sabrina Carpenter -"Espresso"

Charli XCX - "Apple"

Billie Eilish -"Birds of a Feather"

Chappell Roan -"Good Luck, Babe!"

Mejor interpretación pop dúo/grupo

Gracie Abrams ft. Taylor - "Us"

Beyoncé Featuring Post Malone - "Levii's Jeans"

Charli XCX & Billie Eilish - "Guess"

Ariana Grande, Brandy & Monica - "The Boy Is Mine"

Lady Gaga & Bruno Mars -"Die With a Smile"

Mejor álbum de rap

Common & Pete Rock -"The Auditorium Vol. 1"

Doechii - "Alligator Bites Never Heal"

Eminem - "The Death of Slim Shady (Coup de Grce)"

Future & Metro Boomin - "We Don't Trust You"

J. Cole - "Might Delete Later"

Mejor interpretación de rap

Cardi B - "Enough (Miami)"

Common & Pete Rock Featuring Posdnuos - "When the Sun Shines Again"

Doechii -"Nissan Altima"

Eminem - "Houdini"

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - "Like That"

Glorilla - "Yeah Glo!"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Mejor álbum de country

Beyoncé - "Cowboy Carter"

Post Malone -"F-1 Trillion"

Kacey Musgraves -"Deeper Well"

Chris Stapleton - "Higher"

Lainey Wilson - "Whirlwind"

Mejor interpretación country solista

Beyoncé - "16 Carriages"

Chris Stapleton - "It Takes a Woman"

Jelly Roll -"I Am Not Okay"

Kacey Musgraves - "The Architect"

Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)"

Mejor álbum de rock

The Black Crowes - "Happiness Bastards"

Fontaines D.C. -"Romance"

Green Day -"Saviors"

Idles -"TANGK"

Pearl Jam - "Dark Matter"

The Rolling Stones - "Hackney Diamonds"

Jack White - "No Name"

Mejor interpretación de rock

The Beatles - "Now and Then"

The Black Keys - "Beautiful People (Stay High)"

Green Day - "The American Dream Is Killing Me"

Idles - "Gift Horse"

Pearl Jam - "Dark Matter"

St. Vincent - "Broken Man"

Mejor álbum de R &B

Chris Brown - "11:11 (Deluxe)"

Lalah Hathaway - "Vantablack"

Muni Long -"Revenge"

Lucky Daye - "Algorithm"

Usher - "Coming Home"

Mejor interpretación de R &B

Chris Brown - "Residuals"

Coco Jones - "Here We Go (Uh Oh)"

Jhené Aiko - "Guidance"

Muni Long - "Made for Me (Live on BET)"

SZA - "Saturn"