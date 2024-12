Policía de Anaheim dispara contra sospechoso de robo armado, según las autoridades

Anaheim police shot and killed a 30-year-old robbery suspect armed with a replica firearm, authorities said.

ANAHEIM, Calif. (CNS) -- Agentes del Departamento de Policía de Anaheim dispararon y mataron a un sospechoso de 30 años de edad, y una investigación sobre el tiroteo estaba en marcha el sábado. La policía respondió a las 8 p.m. del viernes a la cuadra 200 de East South Street, justo al este de Anaheim Boulevard, después de recibir llamadas sobre un posible robo. Cuando llegaron, se encontraron con el hombre y se produjo el tiroteo, según el sargento Matt Sutter, del Departamento de Policía de Anaheim. El sospechoso fue alcanzado por los disparos y los agentes le prestaron inmediatamente los primeros auxilios. Los bomberos de Anaheim acudieron al lugar y trasladaron al sospechoso a un hospital, donde fue declarado muerto, según Sutter. La policía dijo que se recuperó en el lugar una "réplica de arma de fuego de aspecto realista". La oficina del forense del Condado de Orange dará a conocer su nombre una vez que se confirme, dijeron las autoridades. Cuatro agentes estuvieron involucrados en el tiroteo y ninguno resultó herido, dijo Sutter. Debido al tipo de arma recuperada en la escena, el Departamento de Justicia de California ha respondido para investigar las circunstancias del tiroteo, dijo la policía. Los detectives de homicidios del Departamento de Policía de Anaheim, junto con el Equipo de Revisión de Incidentes Graves de la agencia, Asuntos Internos y personal de la Junta de Revisión de la Policía de Anaheim y la Oficina de Revisión Independiente también analizarán el tiroteo.

